Compras navideñas y regalos medirán economía en México

Diciembre 09, 2023, 07:03 a.m.

Por: José Luis Enríquez Ambell Fecha: Diciembre 09, 2023, 07:03 a.m.

Se estima que este mes, de cada 10 personas entre 4 y 6 habrán de hacer compras -entre efectivo y a crédito- pero no precisamente por regalos de navidad.

Los organismos empresariales y las cadenas de negocios aún con campañas hasta agresivas de promoción por ventas pre y navideñas, y que incluso empezaron entre septiembre y octubre, marcan que hoy sus ofertas siguen bastante limitadas y al parecer no están convenciendo en la invitación a comprar, pero no es por razones de mercadotecnia sino de economía y solvencia en los bolsillos de las personas en los hogares de México.

Aunque ya está superada la pandemia por Covid las mermas de entre un 50% y 70% en ingresos del comercio en su conjunto, marcan al día de hoy que sus ofertas siguen limitadas, pero debe reconocerse que están ligeramente a la alza.

Y es que por otro lado, también debe aceptarse que el aumento de precios ha hecho que la inmensa mayoría de la población nos veamos obligados a comprar menos regalos o ninguno, y quizá a buscar más baratos.

La plataforma Hello Safe -ejemplo- dice que este 2023 en México los regalos y adornos de Navidad son entre un 25% y 45% más caros, en comparación con los de 2022. Y añade que entre el 50% y 70% está afectado, por razones entre la inflación y falta de presupuesto, siendo lo segundo el principal motivo para no comprar regalos, pero se entiende que buscarán opciones más económicas, aunque esto es muy inseguro definirlo, pero aun desfavoreciendo al comercio formal, ayuda y fomenta el informal.

Productos como el árbol de Navidad, la corona navideña marcan un incremento de entre 50 y 70 por ciento que en pesos impacta casi igual que en regalos como juguetes infantiles, y ante ello la población encuestada ha dicho que la NO compra de regalos este año, es por las razones de inflación (30% de ellos) y por la falta de presupuesto (48%). En el mejor de los casos hay quienes dicen que comprarán regalos, pero con un presupuesto menor al del año pasado, mismo que no fue abundante.

Por cuanto hace a los presupuestos, en las personas que harán compras por la navidad, en los sondeos se indica que gastarán entre 500 y mil pesos en regalos navideños. Y la muestra, es que en los llamados intercambios han bajado de intensidad en todos los sentidos; en familia o el entorno laboral.

DE SOBREMESA

Las mediciones muestran "el sentimiento de la población" ante la real inflación y podemos ver que el hecho de no considerar comprar regalos por la Navidad no se toma a la ligera, sino que ante la situación económica actual la mayoría tienen un sentimiento casi de obligación a comprar menos aunque sea y puede llevar a gastar lo que no deben y hacerlo con pasivos o sea, a crédito y entonces "la cuesta de enero puede durar más tiempo".

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Hablando de mediciones y sondeos, las alianzas y coaliciones en Veracruz en materia electoral pueden comenzar un viraje, giro o curva por la carrera en la autopista de la jornada del 2024 y pase a un ritmo de mayor velocidad.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT DIVORCIADO

La realidad inflacionaria y economía, la medirá la población mucho mejor que el INEGI y el Banco de México, además de otros sectores oficiales, en estos últimos días del año.

¡ES CUANTO!

José Luis Enríquez Ambell

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV-JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas