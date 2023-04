´Análisis táctico de la competencia en deportes de combate´

Abril 16, 2023, 07:09 a.m.

Por: Agustín Gálvez Fecha: Abril 16, 2023, 07:09 a.m.

Los deportes de combate y lucha se definen como "deportes en los que se produce un enfrentamiento directo entre dos adversarios (o más, según sea el caso) y el objetivo de ambos es vencer. La forma cómo se consigue la victoria es lo que diferencia cada modalidad respecto de las demás.

Técnica, táctica y estrategia, estos términos debemos de entenderlos, diferenciarlos y manejarlos perfectamente y hablando de la táctica, es precisamente la manera en que vamos a aplicar la técnica aprendida y la solución de los planteamientos requeridos que se puedan presentar en la estrategia planteada, es decir, la táctica es el ¿Cómo? en la competencia en los deportes y en especial en los deportes de contacto.

Como entrenador de competidores de pelea de contacto (deporte de contacto) me ha tocado apoyar como second a peleadores de otros entrenadores amigos míos, muchas veces peleadores con los que nunca he tenido oportunidad de trabajar personalmente.

Sin embargo, siendo competidores ya con experiencia, mi comentario hacia ellos es, tú ya sabes pelear, la técnica y la has aprendido a lo largo de todo tu vida deportiva, y en estos momentos, minutos antes de la pelea, no te puedo enseñar absolutamente nada que pueda mejorar tu resultado, pero si te puedo dar algunos consejos tácticos que puedas emplear, y más durante el desarrollo de cada round, observo las características y desempeño del oponente y puedo ver sus deficiencias y sus fortalezas y el cómo podemos hacer las adaptaciones pertinentes para así poder lograr los objetivos esperados.

Luego entonces, la táctica será la búsqueda de la correcta aplicación de la técnica y así poder elaborar las estrategias pertinentes en la planificación del entrenamiento para el cumplimiento precisamente del plan de entrenamiento.

Por ejemplo, poder determinar el perfil que a un peleador le conviene adoptar en el desarrollo de un compromiso de competencia (una pelea) y esta táctica no precisamente podrá ser igual en otro compromiso con un competidor de distintas características del primero mencionado, sin embargo aunque la táctica que transmitimos a nuestros pupilos podría ser la misma, su aplicación en la estrategia puede tener adaptaciones o incluso cambios significativos de acuerdo a las necesidades presentadas en el compromiso actual. Si nuestra estrategia fue buscar el cambio de perfil por la complicación presentada en el combate, la táctica será buscar provocaciones para que nos ataque en el plano que nos conviene para poder así contragolpear de acuerdo a la estrategia adaptada.

Todo esto parecería un juego de palabras que más que aclararnos de lo que se trata, pareciera que nos confunde más, sin embargo, es simple y claro, aunque muchas ocasiones como entrenadores lo alcanzamos a mirar con tanta simpleza o naturalidad.

La técnica son las herramientas que proporcionamos a nuestros alumnos o aprendientes, es decir es el "QUE", empezando por los fundamentes técnicos de la disciplina de la que estemos practicando hasta su especificación y especialización, pero siempre seguirá siendo el "QUE".

La táctica en cambio, es aquello que comenzó a dar rumbo a la técnica adquirida, es decir, sería el "COMO", es decir, es el desarrollo y la aplicación de la técnica previamente aprendida, comenzar a darle sentido, en nuestro caso no solo es dar patadas y golpes, sino que comenzar a armar un sistema de competencia, de combate y de desarrollo integral de la misma técnica.

Finalmente, la estrategia será el desarrollo pleno de la técnica y la táctica de acuerdo a las necesidades de cada compromiso, es decir de acuerdo a cada competencia o situación en que estemos enfrentando.

Lo que es claro es que junto todo ello forma un sistema escalonado de aprendizaje, la técnica, la táctica y la estrategia, indispensable en cualquier deporte y no es la excepción los deportes de contacto.

