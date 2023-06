ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA TÉCNICA

Junio 25, 2023, 07:09 a.m.

Por: Agustín Gálvez Fecha: Junio 25, 2023, 07:09 a.m.

La combinación del conocimiento de la biología, las propiedades materiales del esqueleto, el sistema neuromuscular, las leyes y principios de la mecánica dan origen al desarrollo de un nuevo campo: la biomecánica. Generalmente, la biomecánica es definida como el área de estudio del conocimiento y los métodos de la mecánica que son aplicados a la estructura y función del sistema de locomoción humana. La biomecánica no es un área de estudio reservada tan sólo para los educadores físicos o los entrenadores.

La biomecánica es usada por diversas disciplinas que incluyen la biología, la fisiología, la medicina y la mecánica. Muchos profesionales -ingenieros, terapistas físicos, cirujanos ortopédicos o ingenieros aerospaciales hacen aplicaciones prácticas de la misma. Un ingeniero biomédico puede estudiar las propiedades biológicas y materiales del cuerpo humano y sus aspectos mecánicos para entender el flujo de sangre dentro de las arterias. El conocimiento obtenido puede entonces ser aplicado para ayudar a reducir los problemas circulatorios. Un ergónomo puede estudiar las características del cuerpo humano y los aspectos mecánicos de sus movimientos que son empleados o necesarios en su puesto de trabajo. Tal conocimiento capacita al ergónomo para determinar la altura más eficiente de una mesa de trabajo o para determinar el espacio adecuado entre un puesto de trabajo y otro. Un profesor de educación física o un entrenador estudia las características físicas del cuerpo humano y los principios de la mecánica para guiar la efectividad de los movimientos que realiza el atleta.

La información acerca del crecimiento y estructura de los huesos, las articulaciones y músculos puede ser usado para determinar si un movimiento es apropiado o no para una variedad de grupos etáreos. En este sentido, es importante el conocimiento derivado de la biomecánica cuando se requiere analizar la cualidad de los movimientos.

Si uno está considerando la eficiencia de un movimiento, uno debe incorporar el concepto de trabajo y energía. Un movimiento eficiente es aquel en el cual una cantidad dada de trabajo es hecha con un mínimo gasto de energía. Un movimiento eficiente es una ventaja definitiva para un atleta que desea hacer tanto trabajo como le sea posible sin gastar demasiada energía, tal como un maratonista o un nadador. Un móvil o un motor eficiente permanecen más tiempo a un mismo paso o velocidad, o gasta menos energía a un paso más rápido, que un motor no eficiente. Para la mayoría de las actividades deportivas, sin embargo, el aspecto fundamental no es aprender a ahorrar energía o no consumirla. La biomecánica está más correlacionada con la efectividad de una ejecución, es decir, con la determinación de los movimientos apropiados para ayudar a un atleta a realizar de una manera adecuada y útil los objetivos de su rutina.

OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS.

Proceso a seguir :

1. Identificación de los objetivos generales del gesto

2. División del gesto en sus fases o partes

3. Identificación de los propósitos mecánicos de las partes

4. Identificación de los factores biomecánicos que determinan el logro de los propósitos mecánicos.

5. Identificación de los principios biomecánicos que relacionan los factores biomecánicos a la ejecución.

6. Enumeración de los factores críticos de cada parte o los movimientos que deberían ser hechos para satisfacer los principios biomecánicos, los propósitos biomecánicos y los propósitos generales.

7. Estructuración del modelo biomecánico

8. Jerarquización de los aciertos y de los errores.

9. Corrección de los errores.

