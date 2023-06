Amores muertos

Columna: Sedas

Hace días se publicó la nota de una mujer que pasó dos días con su esposo sin hablarse. Convivió con él y durmieron juntos hasta que se dió cuenta de que estaba muerto.

¿Qué le parece?

Al margen de que se trata de un caso sumamente inusual y que al parecer está un poco perturbada de sus facultades y explicó que desde hacía tiempo no se hablaban, permítame enfocar ésto desde un ángulo espiritual.

¡Qué frecuentemente está sucediendo en nuestros hogares! Es muy común que existan matrimonios en los cuales los cónyuges casi no se hablan y si acaso se comunican es por medio de monosílabos y gruñidos.

De aquellas tiernas y dulces miradas (aunque ahora las llamen cursilerías) ya no quedan ni rastros. Aquellas melosas palabritas al oído y frase como "cielito", "corazoncito" y "cariñito" tienen tiempo que yacen en el panteón del olvido.





Si de regalitos como flores, perfumes, dulces y serenatas hablamos es mejor ni mencionarlos pues a éstas alturas les parecen ridiculeces.

¿Qué es lo que sucedió? ¡Quien sabe desde cuando están conviviendo con un cadáver sin darse cuenta! Ese cadáver es el de su amor que hace tiempo se murió y ahí siguen viviendo bajo el mismo techo arrastrando su difunto amor.

Es probable que lo único que esperen es el divorcio o la muerte de su cónyuge que venga como una liberación a tan triste situación.

¿Conoce a alguien así? ¿O por desventura es éste su propio caso, amable lector? Si es así déjeme decirle que le tengo excelentes noticias:

¡Hay solución a su problema! Ni siquiera tendrá que ir con algún abogado, psicólogo ni mucho menos algún brujo. Tampoco tendrá la necesidad de seguir viviendo una esclavitud de desdicha.

La solución, amigo y amiga, Es El Señor JESUCRISTO y por favor no me malinterprete: no le estoy hablando de ninguna religión sino de Alguien infinitamente superior:

El Hijo de Dios que por Amor Eterno a usted y a mí y conociendo las dolorosas y desesperantes vidas que íbamos a vivir fue a la cruz del Calvario y Murió pero resucitó al tercer día para vivir eternamente y ayudarnos en nuestro diario vivir habiendo expiado nuestros pecados con Su Sangre Inmaculada.

Es por El que puedo garantizarle absolutamente que su situación será resuelta aunque para usted resulte imposible y hasta piense que ya es demasiado tarde.

Aprenda dos cosas fundamentales, mi amigo y amiga: ¡Nada hay imposible para Dios y nunca es demasiado tarde para El! Aunque el amor entre ustedes esté muerto y enterrado déjeme decirle que un hombre llamado Lázaro tenía cuatro días de haber fallecido.

Su cadáver ya apestaba pero El Señor Jesús, con Su Infinito Poder, lo resucitó pues El Es La Resurrección y La Vida (Juan 11:25).

Del mismo modo también puede resucitar el amor entre ustedes pues El Es El Mismo ayer, hoy y por los siglos (Hebreos 13:8). No importa que piense que su amor ya está muerto y hasta apesta.

Si resucitó a Lázaro también resucitará el amor entre ustedes para que Su Nombre sea glorificado y ustedes vivan una vida que verdaderamente se llame vida. Como El dijo: "Una Vida abundante" (Juan 10:1)

El diablo vino a matar, robar y destruir y lo hace por medio de malos tratos, infidelidades, borracheras, vicios, insultos, golpes y muchas artimañas más.

El espacio me resulta insuficiente para seguirle contando de Mi Señor y Su Amor Eterno pero si desea saber más de El le agradeceré se comunique conmigo y con gusto ampliaré el tema pues estoy para servirle.

Por hoy me despido con éstas Palabras del Señor JESUCRISTO: "Si puedes creer: al que cree TODO le es posible" (Marcos 9:23)

¡Quelo bendiga mucho!