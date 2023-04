AMLO y los caminos de la vida

Abril 27, 2023, 07:00 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Abril 27, 2023, 07:00 a.m.

Los altaneros, ruidosos mediáticos, detractores y enemigos gratuitos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya le anda porque se enferme, pero Dios no endereza jorobados, ni concede favores a los "tontejos".

Por eso, es que no extraña a los malquerientes que lo han querido enfermar de todo y simplemente sus malos augurios no han podido con un hombre como AMLO acostumbrado a trabajar y caminar siempre en una dirección, servir al pueblo.

Y eso es lo que les molesta a los de antes del conservadurismo que les duele perder sus privilegios y canonjías de antes, acostumbrados a vivir en la abundancia con apego a la corrupción, impunidad y abusos del poder.

Muchos casos de presos inocentes o no que desde las áreas del poder judicial los dejan guardados por muchos años y luego hasta don inocentes. Ahí está el caso de Israel Vallarta, que no ha podido salir de la cárcel a pesar del teatro que armó Genaro García Luna para salir en la tele con Carlos Loret de Mola.

Y el famoso Zalamero de Lord Molécula, que ya lo jubilen por distorsionar la tarea del verdadero periodista, cuando en la conferencia Mañanera, se le concedió la palabra para subirse a la fama del presidente, que por favor ya lo corran del Palacio Nacional o que lo pongan a limpiar pisos, porque ese personaje demerita a los verdaderos periodistas. Andale.

"Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba"...es la canción que más le gusta al presidente AMLO, por cierto.

Y en otro asunto, Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal veracruzano, informó que se aprobó una reforma para imponer de 10 a 15 años de prisión a la persona que desvíe o haga uso de precursores químicos o químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, como el fentanilo.

El grupo parlamentario de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquina para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimido.

Con esta acción legislativa, se respalda el trabajo que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador contra la producción y uso de drogas.

Explicó, que esta reforma aprobada en el cierre de este periodo ordinario buscará prevenir, detectar y evitar el desvío o uso de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos, para la producción de drogas sintéticas.

La reforma, también prohíbe la importación o exportación de estas sustancias por vía postal, mensajería o paquetería. De igual forma, otorga diversas facultades a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Se establece que la persona que desvíe o haga uso de precursores químicos o químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, conocida en el mercado ilegal como fentanilo, se le impondrá pena de 10 a 15 años de prisión y multa equivalente al 10 por ciento de los ingresos obtenidos por dichas actividades.

A la persona que tenga en posesión precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para elaborar cápsulas, tabletas, o comprimidos en territorio nacional, que no cuente con las autorizaciones o permisos, se le impondrá pena de 7 a 10 años de prisión y multa de mil a 5 mil el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Igualmente, se castigará con cárcel de 5 a 10 años, y multa de 5 mil a 10 mil meses el valor diario de la UMA, a las empresas y personas sociales que sean utilizadas como instrumentos para desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos, en el territorio nacional. Tómala.

Y en estos lares anduvo el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, para la presentación de su libro: La Democracia No se Toca".

El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unánue Abascal, asistió al Desayuno Empresarial que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Veracruz, espacio que sirvió para la presentación del libro "La democracia no se toca", a cargo del ex consejero del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

Destacó, que este tipo de encuentros fortalecen a la administración municipal y la apertura de la política a todos los sectores representados en la ciudad.

"Lo relevante de este evento es la invitación a pensar qué pasaría en México si las elecciones se hicieran de manera diferente y no con el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que hoy dan certeza, transparencia y claridad a los procesos electorales; un ejercicio necesario para que todas y todos podamos seguir defendiendo la democracia", destacó el alcalde Juan Manuel Unánue. Así las cosas.

