AMECOPE, sigue fortaleciéndose

*Esta semana cumplen años grandes amigos el lunes 6 de marzo, Don Víctor Flores Morales, el martes 7 de marzo, el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y miércoles 8 de marzo, el Gordito de Oro (yo), Día Internacional de la Mujer, a los cuales les envió un súper abrazo.

*Saludos al director de Radiotelevisión de Veracruz, Lic. Víctor Cisneros Hernández, por la gran Carrera (RTV 7K), que desarrollaron este fin de semana por su 43 Aniversario.

*Honor a quien honor merece, Don Raúl Alvarado Carbajal, un hombre que forjó a muchas generaciones en el futbol, en mi querido Coatzacoalcos.

*La Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas (AMECOPE) en el estado de Veracruz sigue avanzado con su dirigente nacional, Omar Quezada Bielma y el líder estatal, Juan de Dios Sánchez Abreu, quienes juntos realizarán varias actividades para este año, empezando el viernes 17 de marzo del presente año, el Primer Congreso Regional en la zona sur (Minatitlán), donde se concentrarán grandes periodista afiliados AMECOPE y se comentará de los trabajos que se viene realizando y proyectos que vienen para la asociación; además en el mes de abril del presente año, en la ciudad de Boca del Río, se llevará a cabo el Primer Congreso Estatal de AMECOPE, donde asistirán todo los delegados regionales del Estado, ahí se desarrollaran algunas actividades de la Asociación, como conferencias magistrales, cursos para beneficios de sus agremiados, también este año se tiene planeado llevar acabo el Primer Congreso Nacional de AMECOPE, en Estado de Puebla, donde se espera la asistencia de los Presidentes, Vicepresidentes, Delegados y afiliados del todo el país; estas son unas de las tantas actividades que realizara AMECOPE durante este año para la fortaleza la gran actividad que desarrollan los medios comunicación y grandes periodistas. Seguimos adelante.

*La Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia, en el Congreso del Estado de Veracruz, la diputada local, Miriam Farráez Centeno, presento ante las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, para la Igualdad de Género y de Derecho de la Niñez y la Familia, la iniciativa con proyecto de decreto y el que se reforme y adicionen diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, al Código Civil y Penal, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, todo esto para combatir desde la ley la violencia Vicaria, poner en el centro de atención a las niñas, niños y adolescentes, y generar criterios que permitan a las familias encontrar canales jurídicos y procesos jurisdiccionales enfocados a su protección mediante una legislación efectiva e integral, son los propósitos de la iniciativa presentada por diputadas del Congreso Local, a la violencia Vicaria; las diputadas que integran las comisiones son, Arianna Ángeles Aguirre, Maribel Ramírez Topete, Josefina Guevara Guembe, Magaly Armenta Olivares, Janix Liliana Castro Muñoz, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Margarita Corro Mendoza, Eusebia Cortes Pérez, Iliya Dolores Escobar Martínez, Rosalinda Galindo Silva, Lourdes Juárez Lara, Itzel López López, Gisela López López, Adriana Martínez Sánchez, Lidia Mezhua Campos, Jessica Ramírez Cisneros, Perla Romero Rodríguez, Tania Cruz Mejía. La diputada Farráz, refirió también a las diferentes propuestas generadas tanto en el Congreso de la Unión, como en la legislaturas de los estados: Hidalgo, Zacatecas, Puebla, Sinaloa, Campeche, Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur, Sonora, donde preciso que la violencia Vicaria ya se encuentra legislada y sancionada, además este tipo de pena ya se encuentra en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los Estados de Aguascalientes, Estado de México, CDMX, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima y Morelos, por lo que considera imperativo que Veracruz actúe y legisle para combatir este delito.

*Se empieza a manejar la salida de Alejandro Moreno (Alito), del PRI Nacional y de Marlon Ramírez, del PRI estatal, pero la pregunta es? primero hay que esperar que salga la convocatoria y ver que los aspirantes llenen los requisitos requeridos para poder participar en ella, dentro de los que se mencionan están: Cirilo Vázquez (ex alcalde de Cosoleacaque), Adolfo Ramírez (ex alcalde de Paso de Oveja), Fernando Kuri (ex alcalde de Oluta), Ramón Reyes (politólogo) y la actual diputada federal Lorena Piñón, de todos ellos hay un personaje que no llena los requisitos, entonces él debe saber que está descartado en automático; ojalá las cosas dentro del PRI se den con civilización ya que es lo que le conviene al PRI Veracruzano, además, el que llegue debe continuar con el trabajo que ha realizado el diputado local, Marlon Ramírez, ya que no ha sido fácil en estos tiempos de austeridad llevar las riendas del tricolor que alguna vez tuvo las mieles de la vida que muchos disfrutaron y que hoy muchos de ellos lo critican, así es la política de injusta y perversa.

*Ustedes se preguntarán quien es Don Raúl Alvarado Carbajal, pues le quiero contar, en mis tiempos de niños, en mi natal Coatzacoalcos, jugué futbol aunque usted no lo crea, con grandes amigos de la infancia, ahí en los años 70 conocí a Don Raúl Alvarado, quien traía un equipo de futbol en liga menor que se llamaba IVSA (Inoxidables y Válvulas S.A.) y nos dio la oportunidad de participar con él durante algunos años, ahí nos forjamos varios como buenos futbolistas, en esa época conocí a jóvenes que después llegaron a hacer futbolista profesionales, entre ellos Silviano Delgado, Eduardo Córdova (Güero) y otros que se quedaron en Coatzacoalcos en otra ligas como Daniel Martínez Uribe, Rubén Aguilar (bubis), José Uribe, Mario Aragón, Juan Carlos Arrioja, Alberto Alemán, Daniel Jauregui, Cecilio Cruz, Pablo Arrioja, Antonio Saldívar, así como sus hijos Juan Raúl y Jorge Alvarado, por nombrar algunos, fueron muchas generaciones que Don Raúl Alvarado impulso en el deporte, por eso me da mucha alegría saber que el próximo viernes 10 de marzo del presente año, se le rinda un homenaje en vida por su gran trayectoria futbolística en beneficio de muchas generaciones de jóvenes; quienes organizan este significativo evento son gente que aprecia, quiere y agradece a Don Raúl todo lo que hizo por ellos. Esto se llevará a cabo en el estadio Rafael Hernández Ochoa a partir de las 19:00 horas, hago una intenta invitación a todo los que deseen acompañar a este gran ser humano, Don Raúl Alvarado Carbajal; en hora buena.

*Nos leemos la próxima semana.

