UV: doble discurso del rector

En noviembre de 2021, recién iniciado su rectorado en la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar dio una disculpa pública histórica a la doctora Remedios Álvarez Santos, catedrática de la Facultad de Filosofía, quien, indicó, "fue víctima de violación a su integridad personal en su modalidad psíquica y de violencia laboral por parte de algunos de sus compañeros de trabajo y violación a sus derechos humanos que le causó daños a su honor y reputación y que implicó la transgresión de sus derechos a una vida libre de violencia a la igualdad y a la no discriminación".

Este hecho violatorio de los derechos humanos, sucedido en el periodo de su antecesora, Sara Ladrón de Guevara, significaba un campanazo para el flamante rector que ratificaba lo ofrecido en su campaña ante la comunidad universitaria: "respeto a los derechos humanos" y "sustentabilidad".

En su discurso en la Sala Anexa de Tlaqná Centro Cultural apostó por una Universidad inclusiva, reconociendo a la diversidad sexual y respetando la perspectiva de género, a las mujeres, a los estudiantes con discapacidad y a los descendientes de los pueblos originarios. Ofreció también combatir las violencias en todos sus ámbitos y la discriminación en sus diversas vertientes.

En la disculpa pública del 24 de noviembre de 2021, Martín Aguilar enfatizó: "Esta disculpa pública es un acto de reconocimiento de la comisión de hechos que nunca debieron darse en nuestra casa de estudios, pues constituyeron conductas que hunden sus raíces en una cultura de menosprecio y maltrato a la mujer, una cultura que las instituciones de educación superior estamos llamadas a combatir a través del cultivo de la inteligencia y de la promoción del respeto a los derechos, la dignidad e integridad de las mujeres".

Hoy, al final de su rectorado –en medio de su afán por reelegirse, pese a que por su edad estaría impedido por el artículo 37 de la Ley Orgánica de la UV– nos enteramos que Aguilar Sánchez enfrenta una denuncia "por violación a los derechos humanos" que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado consignó en la Recomendación 004/2025.

De esta Recomendación, que al parecer va dirigida a una alta funcionaria de la UV, nos comentan que el propio rector ni ha sido enterado, pese a estar dirigida a una influyente funcionaria de su primer círculo de gobierno.

De seguir la ruta normal este procedimiento, la Máxima Casa de Estudios deberá dar una disculpa pública a la víctima, reconociendo las violaciones a sus derechos humanos, su responsabilidad en éstas y comprometiéndose a reparar el daño tal como indica la Recomendación.

En medio de este hecho, en su cuenta de Facebook, la reconocida investigadora de la UV, Magali Velasco, ha denunciado también la violación a sus derechos humanos, pues a pesar de las radiaciones que ha recibido en su tratamiento de un cáncer de tiroides que le ha afectado una cuerda vocal, sigue cumpliendo con las tutorías a sus alumnos. Pero "lo que me enfurece", dice, es "la cero empatía y absoluta insensibilidad de quien decidió, en el área de recursos humanos, que la condición de mi voz no me inhabilita para dar clases".

¿Estará enterado el rector Aguilar de las violaciones que persisten en la UV? ¿Aceptará la Recomendación de Derechos Humanos? ¿Hará justicia a las víctimas? Ya veremos.