Sheinbaum: Islas, sí; Rocha, ¿no?

Luego de una carta firmada por 16 mujeres que hace una semana le hicieron llegar a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que las presuntas agraviadas acusan de violencia, abuso y acoso laboral al ex Cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas López, éste presentó anteayer su renuncia al cargo como Coordinador General de Consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para hacer frente a los señalamientos en su contra.

Islas López es un abogado muy allegado al nuevo canciller de la 4T, Juan Ramón de la Fuente, quien como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (2004-2008) lo designó Abogado General de la UNAM, cargo que desempeñó desde enero de 2004 hasta febrero de 2008. Y, en la pasada administración del ex presidente López Obrador, en la que De la Fuente radicó del 21 de diciembre de 2018 hasta el 3 septiembre de 2023 en Nueva York como Representante Permanente de México ante la ONU, su amigo estuvo a cargo del consulado neoyorkino a partir de mayo de 2019, tras ser ratificado dos meses antes por el Senado de la República.

Sin embargo, este lunes, el diplomático decidió renunciar "a efecto de estar en condiciones de responder, en el marco de la ley, a la campaña de señalamientos infundados y mentiras maliciosas de las que he sido objeto en días recientes, con la convicción de que siempre me he conducido con honradez y probidad en mi desempeño público, en particular al frente del Consulado General de México en Nueva York".

Islas puntualizó además que su separación del cargo es consistente con sus "convicciones en favor de los derechos humanos y como padre de dos hijas feministas y activistas" que lo han inspirado a ser más consciente de la importancia de la igualdad sustantiva y el respeto.

Manifestó también su interés en que el debate sobre estos temas "se mantenga en un nivel de objetividad, de honestidad y de progresividad con base en la verdad y la justicia".

En su escrito, agradeció las muestras de apoyo, en especial de la comunidad de migrantes mexicanos en Nueva York. "Los resultados y datos objetivos de este trabajo han sido inéditos y altamente productivos y son públicos y transparentes", afirmó.

Igualmente expresó su agradecimiento al Canciller Juan Ramón de la Fuente por haberlo considerado para "una responsabilidad tan importante" que busca fortalecer los derechos de los connacionales que viven en el exterior.

El caso del ex Abogado General de la UNAM contrasta evidentemente con el del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, principal protagonista de una trama criminal en la que están implicados el capo mayor de esa entidad del Pacífico, Ismael "El Mayo" Zambada, actualmente preso en Estados Unidos; Joaquín "El Chapito" Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, ambos también en cárceles estadounidenses, y el ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén, cuyo asesinato ha detonado una fuerte pugna entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y los jueces que revisan la indagatoria ministerial del polémico homicidio, ocurrido durante el secuestro de Zambada que ha desatado una guerra sin cuartel entre las dos facciones del cártel sinaloense.

Pero si Rocha cae, seguramente pondrá a temblar a otros altos personajes de la 4T.