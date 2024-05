Al pie de la letra

Quizá haya sido por la cercanía de las elecciones del próximo domingo 2 de junio, donde estará en juego el principal bastión electoral obradorista, pero ha llamado la atención la inmediatez con la que reaccionó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Pablo Gómez para desmentir que Clara Brugada, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, posea cuentas bancarias en paraísos fiscales tal como lo publicó un día antes en redes sociales el empresario veracruzano Arturo Castagné,

No es por amarrar navajas, pero este trato diligente hacia Brugada del titular del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda no fue el mismo hacia su también correligionaria Rocío Nahle, candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, quien igualmente fue acusada por Castagné de tener inversiones por más de 5 millones de dólares en bancos de Islas Vírgenes y Bahamas.

Como ya se informó, el empresario denunció a Brugada de tener casi 2.7 millones de dólares en cuentas en las islas de Seychelles. Pero, de inmediato, la UIF determinó que “las operaciones referenciadas en el documento de denuncia pública presentado por el C. Arturo Castagné describen supuestos pagos, sin embargo, dichas operaciones no se envían o se reciben en Seychelles Commercial Bank, el banco donde supuestamente existe una cuenta de inversión a nombre de Clara Brugada, ya que los códigos Swift corresponden a bancos ubicados en Islas Caimán, Aruba, Francia y Bahamas. Por tanto, es falsa la información financiera relatada por el C. Arturo Castagné”, consignó la UIF en un comunicado.





Además, la UIF indicó que ha intercambiado información con la Financial Intelligence Unit Seychelles durante los años 2021 y 2023, “incluyendo solicitudes, peticiones y datos enviados en forma espontánea sin que alguno de esos instrumentos haya incluido a Clara Brugada”, y señaló que “el emisor informativo, bajo el nombre de TRIDENT LAW CORPORATION y su sedicente portavoz, el C. Arturo Castagné Couturier, no es un intermediario financiero de conformidad con la legislación mexicana por lo que sus documentos carecen de validez en esta materia”.





En su respuesta a través de la red social X (antes Twitter), el empresario exigió “una investigación seria, objetiva e imparcial”, pues adujo que “genera mucha sospecha que la UIF en menos de 24 horas salga a defender a la señora que al parecer acudió a un país africano que para la fecha en que ella abrió sus cuentas era considerada una jurisdicción denominada ‘PARAÍSO FISCAL’”.

“Se identificaron unas cuentas bancarias y de inversión de la cual es beneficiaria Clara Brugada, esto NO HA SIDO, NI PUEDE ser desmentido en MENOS DE 24 HORAS, por lo que solicitó “una investigación seria y enviar una copia al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para la validación de la información”.

Adicionalmente remarcó que “la UIF NO es la jurisdicción y el conducto para contestar”.

“Los Estados Unidos están investigando pues está catalogada con un CÓDIGO que indica que ya están siendo investigadas sus cuentas por movimientos irregulares, solicito a la UIF nos indique qué significa el CÓDIGO 0047”, demandó.

Y anticipó que en los próximos días estaría presentando una denuncia en contra de Clara Brugada “en el DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS para que se haga una investigación exhaustiva e imparcial”.