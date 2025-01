MORENA y la ‘Unidad Nacional’

A escasos tres días de que Donald Trump asuma la Presidencia de Estados Unidos y tras las constantes amenazas económicas y migratorias, en Morena y en el gobierno federal están mandando mensajes y señales de pánico que al ególatra excandidato del Partido Republicano deben tenerlo muy divertido.

Anteayer, por ejemplo, luego de que Trump anunciara la creación del Servicio de Ingresos Externos para la recaudación de aranceles, el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a la oposición que no se regatee la unidad nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aunque confió en que el diálogo será la respuesta, el experimentado político zacatecano, uno de los dos operadores de las reformas constitucionales que Morena ha sacado a rajatabla en el Congreso de la Unión sin el consenso de los grupos legislativos opositores, ahora consideró que el momento requiere de apoyo a la titular del Ejecutivo federal.

“Yo tengo confianza en que el diálogo va a superar las diferencias, pero es un momento de cerrar filas, de establecer un frente común con la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la Jefa de Estado, para poder enfrentar, en una relación de respeto y de diálogo, la futura situación frente a Estados Unidos, en una cooperación entre ambas naciones, que es lo deseable”, declaró anteayer el legislador tras la firma del convenio con la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Pero el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, quien también estuvo en ese mismo evento al lado de Monreal, negó que Morena esté construyendo las vías para trabajar en colaboración, inicialmente con la escucha de opiniones distintas.

“A mí no me gustaría ver órdenes ejecutivas que dañaran a nuestra nación, creo importante la unidad del país, pero yo no veo que Morena esté trabajando para esa unidad. Morena tiene que trabajar para que esa unidad tenga corresponsabilidad de escuchar nuestras opiniones, de escuchar lo que nosotros creemos desde nuestro nacionalismo, que es la conducción de este país”, declaró el exgobernador priista de Coahuila.

A su vez, Lorenzo Córdova, expresidente del INE y miembro actual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, publicó ayer en el diario El Universal un texto titulado “La unidad nacional se construye, no se decreta”, en el que afirma que, ante las bravuconadas del próximo mandatario estadounidense, “el gobierno mexicano ha asumido una actitud errática en los últimos meses. Primero se subestimaron esas amenazas bajo la idea de que Trump no se atrevería a concretar esas acciones porque muchas de ellas son perjudiciales para su mismo país. Luego se afirmó que con diálogo y con información se le iba a convencer de lo equivocado de sus valoraciones y prejuicios. Ahora se ha pasado a los tonos patrióticos –rayando, en ocasiones, en lo patriotero– y a la invocación de la unidad nacional para enfrentar el riesgo que viene de fuera”.

“No deja de ser paradójico, o por lo menos llama la atención, que un gobierno que se ha distinguido por dividir a la sociedad, por señalar, acusar, hostigar y muchas veces hasta calumniar a sus opositores y a sus críticos, hoy haga llamados a la unidad para plantarse frente a la amenaza externa.”

¿De qué tamaño será el pánico real en Morena y en el gobierno federal?