MC-NL: negligencia criminal

Se quisieron vender al electorado como los protagonistas emergentes de “la nueva política” mexicana, pero han resultado peor que los del PRIAN y los de Morena, con cuyos jefes se alquilaron de esquiroles. Y es que ayer, durante el magno evento de cierre de campaña, muy lamentablemente a los candidatos y gobernantes de Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León no sólo se les cayó el templete provocando la muerte de nueve inocentes y dejando 121 heridos, sino que su actitud negligente confirmó que “la política no es para improvisados, menos para improvisados soberbios”, como afirmaba el legendario ex gobernador veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios, el mentor del ex priista Dante Delgado Rannauro, líder fundador del partido naranja.

Pero Nuevo León, uno de los dos estados que gobierna MC en el país –el otro es Jalisco–, está en crisis política no de ahora sino al menos desde el año pasado, por la confrontación política que el gobernador Samuel García fue escalando con diputados locales y alcaldes del PRI y PAN, lo que en diciembre de 2023 desembocó en la sorpresiva renuncia del mandatario neoleonés a la precandidatura presidencial luego de que la mayoría de los diputados de oposición vetaron a su secretario de Gobierno, Javier Navarro Velasco, como gobernador interino y designaron a Luis Enrique Orozco Suárez, el vicefiscal estatal que no garantizaba cubrirle las espaldas a García Sepúlveda.

Ayer, sobre la tragedia en el campo de beisbol El Obispo, el diario regiomontano El Norte, cuestionó: “Lo que muchos se preguntan es: si Protección Civil del Estado sabía que habría concentración de cientos de personas para el evento que tendría también a Jorge Álvarez Máynez y al popular grupo Bronco y tenía información de que podría haber ventarrones y tormentas eléctricas, ¿por qué no alertar a los ciudadanos de estas condiciones o avisar a los organizadores del mitin para prevenirlos?

“Fue hasta 40 minutos después de la tragedia que el gobernador Samuel García salió a dar un mensaje de alerta, cerca de las 20:40 horas, aconsejando a la ciudadanía tomar precauciones, cuidar a sus hijos y, de preferencia, no salir de casa.

“También a esa hora fue cuando Erick Cavazos, director de Protección Civil del Estado, apareció para empezar a coordinar las labores de rescate en El Obispo y atribuir la tragedia a los ‘atípico’ del clima”.

Este jueves, sin embargo, tras anunciar la creación de un fondo para indemnizar a familiares de los deudos y a los lesionados, garantizándose becas y manutención para menores que hayan perdido a un padre o madre durante la tragedia, el mandatario neoleonés declaró que “esto ayer nos tomó por sorpresa, no estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta”.

Al parecer, el fosfo-gobernador anda desconcentrado luego del nuevo escándalo que le detonó por la adquisición de un predio de 17.6 hectáreas en una de las zonas más exclusivas en San Pedro Garza, denominada Mesa de la Corona, cuyo valor comercial se estima en más de 700 millones de pesos y en donde Samuel García pretende construirse una residencia de casi 2 mil 800 metros cuadrados.

Intentó desmentir la publicación, aduciendo que dicho inmueble se lo había dado la empresa Gentor como dación de pago por supuestos servicios que le prestó el despacho jurídico de él y de su padre Samuel García Mascorro, pero el empresario Javier Garza Buffington lo desmintió en un manifiesto público.