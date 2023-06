¿A quien prefiere AMLO para sucederlo?

Columna: Maquiavelo

Las señales del presidente López Obrador son muy claras a quien preferiría de que fuera su sucesor en el Palacio Nacional es Adán Augusto López, quien ha estado a su lado desde el 2005, cuando el ahora mandatario le mandó un mensaje que lo ayudara en la titánica tarea de llegar a la Presidencia del República. Es sin duda el más amigo de las corcholatas que están en competencia.

Es la persona más confiable para continuar la transformación, aunado que es el único paisano y el más joven de los participantes en la contienda nacional electoral y que no tendría mayor problema en su relación por parte de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum que son los punteros de acuerdo a las encuestas.

En la carta de renuncia a la Secretaría de Gobernación anuncia "que hasta que la vida se lo permita seguirá cumpliendo ese apoyo. Le ruego que no crea que no busco algo mejor o más grande que el privilegio de acompañarlo".

Por lo pronto de acuerdo a la última encuesta de You Tube el candidato presidencial tabasqueño es el que figura en primer lugar y es la primera vez que encabeza un estudio de opinión a nivel nacional. Arranca su gira por todo el país en la ciudad de Puerto Vallarta, es un municipio morenista.

Si bien dijo el presidente que por mientras seguiría Alejandro Encinas en Gobernación, al nombrar a María Luisa Alcalde Luján que se encontraba como titular de la Secretaría de Trabajo reitera el apoyo de siempre a las personas que se iniciaron en Morena, a Martha Luján la madre, quien fuera la primera presidenta del partido que el tabasqueño creara.

El recuerdo de don Adolfo Ruiz Cortines sigue presente, al designar como su sucesor al secretario del Trabajo, Adolfo López Mateos. Son los presidentes del PRI que reconoce.

El resurgimiento de Coatzacoalcos

Tanto China como Taiwán están interesados en invertir en el corredor del Istmo, buscan instalar sus oficinas en Coatzacoalcos y quieren comprar grandes terrenos para sus bodegas. El atractivo de poder comerciar con todos los países del planeta, porque tienen presentes que representan los primeros lugares de la economía mundial.

El resurgimiento del puerto se hará presente en el curso del presente año y requieren en un principio de contar con alojamientos en hoteles, restaurantes y almacenes en donde adquirir para los elementos industriales y comerciales que van a necesitar.

Los buenos años de la ciudad de las avenidas están a la vuelta de la esquina. Habrá empleo y se podrán hacer nuevos negocios.

La participación de los medios en esta elección

No obstante que los dueños de Radio Fórmula si reciben publicidad oficial, los conductores de esta empresa son periodistas totalmente opuestos al gobierno de la cuarta transformación, no se entiende por qué las corcholatas de Morena, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, son visitantes asiduos del programa de Joaquín López Dóriga, que si bien es cierto intenta el conductor aparenta ser plural no es un periodista que sea del agrado del presidente López Obrador y no obstante el congreso de Morena les pidió evitar aquellos medios adversos al gobierno federal y a todo lo relacionado la alianza ´Unidos Haremos Historia´.

Es notable el cambio del periódico Milenio que ahora en su canal de televisión cubre las mañaneras.

En el caso del estado de Veracruz están bien definidos los medios impresos y audiovisuales quienes son aliados de siempre del PRI y del PAN de los Yunes.

