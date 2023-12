Vuelven a salir transas de Edel Álvarez y Miguel Ángel Yunes

One.- Una vez más señalan públicamente por sus transas a Miguel Ángel Yunes Linares y Edel Álvarez Peña, quienes a través de la empresa que maneja su hijo Juan Pablo Álvarez Delong, Sistemas Integrales de Compresión S.A de C.V. han realizado grandes negocios y la gran estafa a PEMEX.

Como dicen por ahí quien roba una vez, va a robar siempre y este es el caso de Miguel Ángel Yunes Linares, político de alta alcurnia (Sí, como no) Edel Álvarez Peña a quien públicamente los denuncian y los encueran en la mañanera el medio informativo “Informando la Transformación y Denuncia de Corrupción” quienes documentaron todos los enjuagues de estos dos lobos de mar, quienes formaron una red de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación y donde varios jueces, magistrados dándoles todos los fallos a su favor los favorecieron para que PEMEX les pagaran cantidades millonarias en tiempo récord de 48 horas y de no cumplir lo ordenado tendrían la paraestatal que pagarles el doble y todo a través de la empresa del junior Juan Pablo Álvarez Delong, quienes en un abrir y cerrar de ojos, con la complicidad de jueces corruptos fregaron a PEMEX. Al escuchar todos los hechos en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, envío a que se realice una exhaustiva investigación por el grave presunto desfalco cometido y donde se encuentra involucrado el Banco Bienestar.

Miguel Ángel Yunes Linares, quien hace apenas unos días alababa su rango de alto nivel como político, por enésima ocasión queda al descubierto la corrupción y cómo opera el negocio sin despeinarse y presuntamente le friega a PEMEX ‘Mil 080 millones de pesos’ en complicidad con el hijo del exmagistrado, según el informe que revelaron en la mañanera donde detalla el depósito efectuado en el Banco Bienestar.

Las acusaciones hechas por el medio informativo se centran en el caso que se involucra a Petróleos Mexicanos (Pemex) y el pago pendiente derivado de la renta de una embarcación. Un Juez federal en la Ciudad de México logró que Pemex realizara el pago al consorcio, donde cuyos miembros presuntamente recibieron el dinero a través del recién creado Banco del Bienestar. La cantidad mencionada supera los 60 millones de dólares y fue consignada por el juez a la empresa Sistemas Integrales de Compresión S.A. de C.V, quien su director general es Juan Pablo Álvarez Delong. Por lo tanto, se abrió la carpeta de investigación por presunto desfalco a fondos públicos.

El hijo de Edel no es primera vez que lo señalan de corrupción

Two.- Juan Pablo Álvarez Delong, no es la primera vez que está involucrado con algunas de sus múltiples empresas en cosas turbias y fue fuertemente criticado cuando su padre era el presidente del Tribunal Superior de Justicia Edel Álvarez Peña, de ser beneficiado con toda la obra pública y de las llamadas Ciudades Judiciales y remodelaciones, quien a través de su socio Jesús Obeso Martínez, quien era subdirector de Recursos Materiales en el Poder Judicial, se sirvieron con la cuchara grande en las disque obras que se realizaban con costos de millones de pesos. Todos estos señalamientos de la Ciudades Judiciales han sido el talón de Aquiles de Edel Álvarez Peña en su estancia en el Tribunal Superior quien se peinó supuestamente 260 millones de pesos.

Los hermanos José Edel y Juan pablo aprovecharon muy bien la estancia de su padre en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, viajaban en avión privado, restaurantes de lujos, carros lujosos, chofer, todos sus gastos con cargo al Poder Judicial; fue un claro abuso de poder de Edel Álvarez Peña, quien benefició a sus hijos con toda la obra que se generó a través de esa dependencia en el estado. El gobierno de Cuitláhuac García se va a ir del Gobierno siendo cómplice del saqueo que sufrió el Tribunal, quien se encuentra en números rojos, gracias al gran desfalco causado en los años de hidalgo del exmagistrado Álvarez Peña, es un secreto a voces su actuar y los millones de pesos robados a esa dependencia impartidora de justicia. El difunto políticamente hablando del Eric Cisneros, hizo mucho daño a Veracruz, con la protección y el lavado de oído que le dio Cuitláhuac García, quien al final de la historia quedara como el gran protector de los corruptos del gobierno pasado, su exsecretario de gobierno ‘la negritud’ y gober negociaron el perdón y el olvido al atraco de Edel Álvarez Peña y Miguel Ángel Yunes Linares.

El asunto no para aquí y Juan Pablo, tiene una larga lista de las operaciones que ha realizado en contratos con PEMEX en sociedad con otras empresas en 2017 en el Financiero CN Energy Servicios, S.A de C.V; creada en ese mismo año con un monto de 5 mil pesos; Coastal Drilling, creada en Singapur que sus barcos dan servicio a las plataformas; Polaris Holding esta se hizo en Luxemburgo donde es socio José Edel Álvarez Delong, director de Nuvoil y queda al descubierto su relación cercana.

En mayo de este año advertía de esa gran estafa a PEMEX.

Desde el mes de mayo del 2023 se advertía que la empresa Coastal Contracts y Grupo Nuvoil de Veracruz, planeaban desvalijar económicamente a PEMEX, apoyándose con varias subsidiarias que ellos manejan con distintas razones sociales, pero fueron descubiertos y desde ese mes están siendo investigada la red de corrupción donde están involucrados funcionarios públicos, magistrados y jueces, para dejar fuera con el tráfico de influencia legaloides a las empresas nacionales. Y la lista es larga de los atracos y la cola mucho más.

Falsos taxistas siguen atracando en la ciudad

Three.- En los últimos días se ha incrementado los asaltos a los usuarios en un taxi, la mayoría que se sube a una unidad no se fija en el número y por lo tanto no saben describir los detalles del carro y solo se concretan a decir que se veía muy bien la unidad y traía clima, de ahí no dan mayores datos de estos maleantes que están usurpado a los verdaderos trabajadores del volante que salen diariamente a ganarse honradamente el pan para llevar a sus casas.

Desgraciadamente estos vivales se hacen pasar por taxistas que siguen haciendo de las suyas y hasta el momento no han sido detenidos, de por si el gremio de los trabajadores del volante está muy afectado por las pésimas condiciones en la que se mantiene su unidad que están bastantes viejas, asientos rotos, pisos llenos de hoyos, pocos son los que están en buen estado, no sabemos cómo es posible que sigan circulando algunos carros chatarras y todavía pasen la revista vehicular en las oficinas de Trasporte Público en Coatzacoalcos. ¿Será que se mochan? No creo eso no se da casi en esas dependencias.

