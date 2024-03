Rocío Peña no está metida en política y es mentira que va plurinominal

Rocío Peña Nahle, hija de la candidata a la gubernatura Rocío Nahle García, no está en la política y es mentira que va a una plurinominal en Morena en Veracruz, tal como algunos lo han publicado en sus portales, la única intención real que traen esos monta cuentos es pretender seguir perjudicando la imagen de Nahle García, quien sigue arriba en las encuestas y por más estiércol que le están tirando no la han podido bajar del gane de la elección.

El ‘Clan de los Yunes’ no miran la cola tan larga que los acompaña, aquí se les vuelve a recordar que quienes tienen a los hijos metidos hasta el cuello en la política y cargos son ellos; Miguel Ángel Yunes Linares, Fernando Yunes, Miguel Ángel Yunes Márquez, desde que cumplieron la mayoría de edad, los metió su padre a la política para seguir capitalizando el hueso en los cargos de elección popular y plurinominales, sus vástagos, han saltado, diputaciones, presidencia municipal, senadurías y tienen 15 años los angelitos de estar viviendo del erario público.

Son muchos años de los Yunes en el poder donde a estas alturas se han convertido en toda una ‘monarquía’, Veracruz ha sido la mayor lotería que se pudiera haber ganado esta familia y por eso siguen peleando el hueso con uñas y dientes, dejando a la vieja guardia panista neutralizados, para solo ser ellos quienes se comieran todos los cargos políticos, donde se levantaron y se han hecho inmensamente millonarios, saqueo, maniobras de corrupción en los negocios, entre otras cosas turbias que son del dominio público y todo bajo el amparo que les ha dado estar sentados en el poder, a estas alturas se dice que son más ricos que Carlos Slim, toda su opulencia económica ha sido a costillas del pueblo veracruzano.

La calumnia, campaña sucia y arguende que están manejando ‘El Clan de los Yunes’ no va a terminar hasta el 3 de junio, van a seguir con sus montajes para dañar a la Nahle, ese es el nivel que manejan los Yunes, ellos no manejan ninguna propuesta, solo le apuestan a la denostación, pero que se les puede pedir a estos Yunes cuando no conocen la moral. El ataque hacia Rocío Peña Nahle, es un acto cobarde y de desesperación ante la pérdida de la gubernatura. Peña Nahle, es una chica que sigue estudiando, trabaja como cualquier joven que está caminando para lograr sus sueños, nunca ha estado metida en la política y mucho menos ahora la quieran meter cuando se encuentra alejada de toda esta maraña de intrigas.

‘No manchen hijos de la tiznada’, no mal informen a la población contando mentiras, el único fin de tanta basura es perjudicar a Rocío Nahle, tenemos que aclarar que la única política en esa familia, es Nahle García, la mujer que les va a ganar la próxima elección de la gubernatura de Veracruz. No cabe duda que la desesperación de una derrota anunciada es la madre de todas las calumnias y los montajes. Rocío Nahle Peña, no es candidata a ninguna diputación plurinominal, dejen de decir mentiras y no sigan exhibiendo a una jovencita que no tiene nada que ver en la disputa que traen ustedes con su señora madre. Pero como dijera la Nahle, baquetones “No somos iguales”.

