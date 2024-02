Mario Delgado favorece al ‘Club de Tobi’ y pone en Jaque la federal

One.- Mario Delgado Carrillo, dirigente Nacional de Morena, al tomar la decisión de complacer a sus amigos del ‘Club de Tobi’, pone en riesgo la elección de Morena en Veracruz, porque le dio preferencia a candidatos que están muy quemados en sus distritos y por lo tanto los ciudadanos no quieren que se vuelvan a reelegir para la diputación federal, esta trastada que hizo el flamante líder de los morenistas, pone peligro que se pierda la candidatura en el Sur.

Claudia Sheinbaum, no necesitaba que Mario Delgado y sus secuaces pusieran en Jaque Mate esta contienda, ya que necesita llegar a la presidencia con la mayoría calificada en el Congreso de San Lázaro. ‘El mayito Delgado Carrillo’, en Veracruz no debió meter mano y más en un lugar como Coatzacoalcos, que deberían de haber respetado, porque aquí nació la izquierda en Veracruz, miles de votos la gente les ha dado a los candidatos de Morena, por eso Delgado Carrillo, tendría que haber pensado su decisión de imponer a una candidata que el pueblo no quiere que repita por tercera vez en el Congreso.

Claro que ‘El Mayito’ para justificar su fechoría se escuda en que se vale la reelección y el otro argumento para avalar a los 9 que están impulsando en las candidaturas, es que salieron favorecidos en sus encuestas; encuestas que no son nada claras porque al parecer a nadie le llamaron para participar, todo se lo sacaron de la manga, si se hubieran tomado el tiempo para preguntarle a la gente en los diferentes estados, que les parecía que esta bola de zánganos se volviera a reelegir, seguramente hubieran dicho que ‘NO’ y los mandarían por un tubo a todos y más cuando hicieron un deplorable papel como legisladores y no se dieron el tiempo para cuando menos visitar una colonias o algunos municipios.

Que no les extrañe ver a los del Club de Tobi de Mario Delgado, en cargos plurinominales en la próxima legislatura, seguro ya las tienen repartidas, estos salieron peor que el famoso ‘Alito’; dirigentes de Morena que se venden ‘blancos y puros’ les ha valido dejar afuera a quienes se partieron el queso para levantar al partido de Morena, son los trinqueteros de la Nación, son otros que pasarán sus nombres al basurero de la historia. Señores ‘Sufragio Efectivo, No Reelección’.

El gobierno no paró a Miguel Ángel Yunes Linares

Two.- Miguel Ángel Yunes Linares, no fue parado a tiempo, lo dejaron correr en el gobierno de Cuitláhuac García y estas son las consecuencias que ahora sea el suplente de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez ‘Chiquiyunes’, para el Senado, como dice el ‘Perro Bermúdez’ lo tenían, era suyo y lo dejaron ir; ahora es un duelo yunesco y todos ellos van por todas las canicas en esta elección.

Mencionan que Fernando Yunes Márquez, va por la Diputación Federal, así que toda la familia real está en la competencia por las curules y su meta es partirles el queso a los morenistas. Veracruz no te acabes. Todo el odio retenido y la ambición que traen los Yunes ahorita es cuando lo van a sacar, porque ellos no conocen los límites y su pecho no es bodega van a hacer todo para ganar. Cuitláhuac hundido, perdón a Miguel Ángel, le va a costar su acción muy caro, de nada sirvió que en reiteradas ocasiones vociferara que los ‘Yunes’ eran unos ladrones, si nunca los jaló a cuentas y las denuncias no caminaron nada con su flamante fiscal Verónica Hernández, puro hacerse pato con el asunto de Miguel Ángel Yunes Linares, quien se las aplicó y se ríe de todos y ahora va como suplente de su retoño rumbo al Senado y al final de esta historia de ganar él se va a quedar operando esa curul. El Chiquiyunes, se va a jugar la alcaldía de Veracruz.

La pregunta obligada: ¿Valió la pena haberse hecho patos con todo el desaseo que hizo en las arcas Miguel Ángel Yunes Linares? Fueron dos años donde dicen que tenían todo para hacerlo papilla y mejor dejaron pasar las cosas. Quien vendió como fierro viejo a Cuitláhuac García con Yunes Linares, fue Eric Cisneros quien está muy campante en su casa, realizando sus caminatas mañaneras para seguir poniendo en forma su cuerpazo.

Tania Cruz, se inscribió sin importarle el rechazo de la población

Three.- Tania Cruz Santos, acumuló un rechazo generalizado por la ciudadanía en el Distrito XI de Coatzacoalcos, quienes no están de acuerdo que se quiera reelegir por tercera ocasión a la federal; la maestra Tania, sin importarle la opinión de la gente, sin pudor alguno, le valió gorro y se inscribió y presumió en sus redes sociales su gran hazaña, no cabe duda que pudo más su ambición política, que la cordura para dar un paso al costado y dejar que alguno de sus compañeros en el juego y por género llegara a la candidatura federal.

Pero ahora viene lo bueno para Tania Cruz, quien se encaprichó en seguir siendo la candidata por la vía de la reelección, el pueblo no es tonto, es muy sabio y más en el Distrito XI, donde se ha empezado a especular y se corren fuertes rumores del porqué fue beneficiada con la candidatura Tania, a tal grado que Mario Delgado, Ignacio Mier, movieran todo y se pasaron por el arco del triunfo el género para complacer a Cruz Santos. ¿Pero sabe usted hasta dónde le va a durar la influencia que metió la maestra Tania de su cacicazgo? Hasta que la población llegue a las urnas, donde ‘El Mayito’ y ‘Nachito’ no podrán ayudarla a ganar, porque quienes tienen la última palabra son los votantes y los grupos de Morena que no están de acuerdo con esta imposición de que siga por tercera vez como candidata a la diputación federal; la señora Tania con esta acción se burló de todos y para rematar traicionó a quien le dio la oportunidad de salir del anonimato, el poder la creció y no midió las consecuencias de sus actos y ya la chupó el faro y pasó a la estadística de las que por traicionar se fueron al basurero de la historia de Morena. Las traiciones y el mal agradecimiento se pagan y al final la gente no está obligada a volver a darle la confianza. Mario Delgado, Ignacio Mier, no tienen poder en Coatzacoalcos, para obligar a los morenistas a trabajar y mucho menos andar pidiendo el voto por Tania a la que consideran indeseable.

Tania Cruz, sin el apoyo de Eusebia Cortés, está bien pelada, la maestra ganó la elección pasada porque la gente que simpatiza con ‘Cheva’ y su estructura la ayudaron a ganar la elección; claro que los paleros de Tania mencionan lo contrario, dicen que Eusebia se molestó porque no le dieron la candidatura a Roberto Ramos Alor y eso no fue, el enojo de la legisladora es la sinvergüenzada que hizo Mario Delgado con Ignacio Mier, al imponer a Tania Cruz y esta no le importó traicionar a la ‘Jefa’ que le dio la oportunidad de ser legisladora. Otra más que traiciona. Tania con sus nuevos amigos tuvo el valor para pintar su ralla y de esta manera consolida sus ambiciones políticas.

Tania Cruz Santos, seguramente pensó que se la volvería a aplicar a Eusebia Cortés, porque ella también iba nuevamente a jugar la diputación, pero el tiro le salió por la culata y la aún legisladora mandó a todos al carajo y con justa razón porque no está de acuerdo que se vuelva a reelegir por tercera ocasión Tania, quien cuando la ciudadanía se enteró nuevamente de su reinado, les mandaron su rechazo y repudio por no querer soltar el hueso. Mientras Eusebia Cortés, recibió muestras de apoyo y la felicitaron por su acertada decisión de no reelegirse, subieron sus bonos. La imagen de Tania está por los suelos, vamos a ver con que cábula sale ahora cuando vaya a visitar a los ciudadanos del Sur.

