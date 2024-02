Los adversarios no pueden con AMLO y golpean a sus hijos

One.- La política en estos tiempos se ha convertido para los neoliberales que quieren recobrar el poder en la estrategia principal para dañar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien han llenado de calumnias, las cuales ha tirado una a una con su solvencia moral; por eso sus detractores ahora al no tener resultados favorables se enfilaron y apuntaron los cañones del desprestigio a su hijo José Ramón López Beltrán.

Andrés Manuel López Obrador, después que le lanzaran el misil lleno de calumnias desde los Estados Unidos, se puso los guantes y se defendió mejor que ´Rocky Balboa´, ganando con su mejor carta que tiene que es la honestidad, el montaje que le operaron para desacreditar su mandato, cayó, lo único que provocó que los mexicanos cerraran filas en favor del presidente y que a estas alturas sea el único mandatario mexicano que salga del mandato con una aceptación del 73%, hecho histórico.

Sus detractores en su desesperación que no han podido ni moverle la cabellera a AMLO, implementaron la embestida en contra de su hijo José Ramón López Beltrán, a quien le difundieron su número telefónico e información personal, invadiendo su privacidad. Este artero ataque fue con la finalidad de cobrar venganza contra Andrés Manuel López Obrador, a quien a través del golpeteo a su vástago lo quieren desestabilizar, desconcentrar y que reviente, pero el presidente es ´Sereno Moreno´ y por supuesto que le ha de molestar que le toquen algo tan sagrado como son los hijos.

La campaña que traen los grupos opositores es de muy bajo nivel porque la derrota que viene es eminente; Claudia Sheinbaum, les va a ganar por amplio margen esta elección, por eso peores cosas se van a ver, estos grupos son capaces de mandar a estallar la violencia extrema en diferentes puntos del país, calentar las zonas con tal de que surja el desencanto de la ciudadanía, estos rufianes de cuello y corbata, nunca les ha importado el país, cuando estuvieron en el poder se concretaron a saquear y privatizar las industrias, que ética pueden tener estos vende patria, ninguna y por lo tanto el código de honor ´Que la familia se respeta y no se toca´ les importa un bledo.

Con José Ramón López Beltrán, se han pasado, ensañado, exhibido, lo han provocado de todas las maneras posibles para que se exaspere, tomándolo a él y su familia como rehén del golpeteo mediático para bajar la preferencia y desgastar de alguna manera la imagen de Andrés Manuel López Obrador, que mal que los hijos del presidente tengan que pagar y recibir el odio mal sano de los neoliberales, que sus acciones los tienen en el basurero de la historia.

José Ramón dice ¿Yo que tengo que ver en todo esto? La respuesta es sencilla, posiblemente nada, tu padre es un hombre que la mayoría del pueblo mexicano lo quiere y están muchos orgullosos de su trabajo, su honestidad, su congruencia y haber recobrado la dignidad perdida de este gran país. ¿Por qué tú? Por la sencilla razón que tu padre es el azote de toda esa escoria, rompió grandes negocios de los neoliberales, quito las pensiones a los zánganos de los expresidentes, que lo odian con ´Odio Jarocho´, esos corruptos desleales al pueblo que aborrecen que cada ciudadano con los programas sociales tenga una mejor oportunidad de vida; ese es el dolor, rencor, que cargan esos vende patrias que nunca van a estar a la altura de tu señor padre. Es muy lamentable que no tengas una vida tan privada como me imagino te gustaría tener, seguro te parece injusto que a pesar que te has mantenido al margen de todo, te siguen subiendo al barco de la calumnia con publicaciones Fake New. Pero como dice la Niurka ´I´m Sorry For You´, el destino, la cigüeña, universo, te dejo en los brazos de ´Cabecita de Algodón´ y ante ese hecho, no hay nada que decir, más que seguir caminando con la frente en alto y con el orgullo que eres hijo del mejor PRESIDENTE que ha tenido este gran país que es México.

La unidad de Morena en el sur

Two.- Rocío Nahle, estuvo en Coatzacoalcos, llego y sentó al grupo morenista para que dejen los dimes, diretes y se pongan a trabajar en serio, la unidad que les propuso desde siempre y más ahora es la base para que se ganen las votaciones en las urnas; con el llamado que hizo Nahle García, se tiene que acabar el golpeteo por debajo de la mesa; lo que pasó, pasó y deben darle vuelta a la página y estar en la misma sintonía, nadie fuera de lugar.

Unidos los morenistas son fuertes y eso lo sabe Rocío Nahle, nadie tiene nada hasta que no se logre el cometido que es ganar la futura elección; Tania Cruz Santos, con su estira y afloja de la Diputación Federal, al final de la historia sirvió su gran hazaña para la unificación de los grupos que estaban bastante divididos peleando por su candidato, se la ganó Roberto Ramos Alor, a quien van a apoyar los morenistas, solo una recomendación le envían los de Morena, al doctor Ramos Alor, que si llegara a ganar esta contienda electoral, no cometa el mismo error que cuando fue Secretario de Salud, que perdió el piso, se deschavetó, su soberbia lo cegó, olvidándose que los cargos son prestados y no son eternos, que es un simple mortal, esperemos que recuerde su esencia, aquella cuando era humilde, agradable, digo, porque alguna vez así fue.

Niños trabajando en los semáforos

Three.- Todos los días se puede ver a niños trabajando en los semáforos de las diferentes avenidas de Coatzacoalcos; sus padres por necesidad o por inconciencia del peligro a que exponen a sus hijos por los autos y camiones urbanos que pasan diariamente, los mantienen largas jornadas. Hay una criatura como de 7 o 8 años que desde las 7 de la mañana, lo traen vendiendo chicles en la Avenida Universidad esquina Avenida Las Palmas ¿Qué esa criatura no va a la escuela? En la tarde, noche ahí lo pueden ver, no importa si hay mal tiempo o si lo curte el fuerte sol, aguantando el cansancio por tanto ir y venir, respirando polvo, humo del trasporte público, corriendo para que no se lo lleven de corbata los automovilistas; aquí es cuando algunos sensibles y no omisos de esta cruel realidad, le dan gracias a Dios por la vida de los suyos.

Existe muchas familias que tienen mucha necesidad económica en la ciudad, pero exponer a sus criaturas a tantos peligros que existen, no se vale, que difícil es como ciudadano no poder hacer nada para ayudar a estos niños, porque al final sus padres tienen todos los derechos sobre ellos. Se ha normalizado la presencia de estos pequeñitos en los semáforos, no sabemos si alguien se pregunta ¿Irá a la escuela? ¿Cuántas horas los tienen trabajando en el semáforo? ¿Comen sus tres comidas? Ningún niño merece que lo priven de su derecho a recibir educación. Esperemos que hagan algo, los que tienen que hacerlo y ayuden a esos seres indefensos que no tienen voz para rebelarse, abran bien los ojos, estos niños están ahí, no son invisibles, son de carne y hueso.

