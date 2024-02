Juan Javier Gómez Cazarín, leal a Cuitláhuac

One.- Pues resulta que la lealtad que pregona Juan Javier Gómez Cazarín, al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se lo va a demostrar el próximo jueves 8 de febrero a la una de la tarde que está convocando a la Sección Ordinaria de la Diputación Permanente. Los legisladores se tienen que reunir una hora antes en sus oficinas de la JUCOPO, nos suponemos que para planchar todos los deseos de su gobernador. Las palabras lanzadas desde el mes de diciembre del año pasado por el oriundo de Hueyapan de Ocampo quien se definió aparte de americanista, ´cuitlahuista´ hasta las cachas, dicen más que mil palabras que llevan chanfle directo a la candidata, donde le advierte que va a seguir fiel a sus principios y por eso le va a cumplir a su gobernador con la elección de su parvada de funcionarios y parentela para los cargos en el Poder Judicial.

Es lógico que Gómez Cazarín, le sea leal a un gobernador que le dio todo, hasta el aire que respira políticamente hablando, se la debe, de todas, todas a Cuitláhuac García, no hay que quebrarse mucho la cabeza para recordar el antes y después del legislador en su paso por este gobierno y hasta a su padre le tocó pastel y lo hizo alcalde de su municipio, mal haría no estar a sus pies.

Juan Javier Gómez Cazarín, no le queda de otra que llenar de elogios a Cuitláhuac García, a quien consideró el mejor gobernador que ha tenido en Veracruz, ni siquiera le dolieron los dientes para calificarlo de esa manera, porque ahora que salga de su reinado no tendrá que preocuparse jamás de andar gateando, aunque la ciudadanía que recibió puro pinole, esa tiene otros datos; Gómez se sirvió de miles de canonjías en el reinado de Cuitláhuac, por eso mal haría en ser mal agradecido, tiene que hacer su casi última voluntad de su jefe, dejar a sus amigos y familia en el cargo. El auto proclamado ´cuitlahuista´ que tal si le hubieran dado la coordinación de la campaña, se hubiera desgarrado las vestiduras con su firme honestidad valiente, posiblemente ´No´, porque la negra, no es tan pura como se vende y la incógnita se resolverá el próximo jueves.

Nanchitecos si quieren Revocación de Mandato de Esmeralda Mora

Two.- En el primer día de recolección de firmas se dejó sentir la opinión de la gente en Nanchital, quienes si quieren la Revocación de Mandato de Esmeralda Mora Zamudio y su cabildo. Integrantes de la Resistencia Civil Pacífica, son quienes están visitando a las familias nanchitecas en las colonias, donde la mayoría de los visitados han estampado su rúbrica por la presunta traición de la alcaldesa y sus funcionarios, quienes permitieron y se hicieron como ´Tío Lolo´ para que les clavaran el Relleno Sanitario Regional en su municipio.

Integrantes de la Resistencia Civil, mencionaron que en Veracruz no ha ocurrido como tal La Revocación de Mandato, en el Estado de Jalisco, en Actopan es el único lugar que se ha dado la Revocación de Mandato y fue a través del Congreso por los señalamientos que había que era un gobierno operado en totalidad por la delincuencia organizada. En el Artículo 41 dicen que es facultad de la Revocación de Mandato de los ediles municipales y lo que viene siendo las consultas populares del OPLE, lo que quiere decir que nada está por encima de la Constitución, el artículo 15 faculta que con el 40% del padrón electoral en automático procede la Revocación de Mandato y que se requieren 8 mil ochocientas firmas y si el Congreso les dijera que no, pues se irían hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

En caso de que revocaran a Esmeralda Mora, sería el segundo municipio que le darían palo los ciudadanos a su alcaldesa y ediles, por lo que entraría al relevo su suplente o algún diputado en funciones; los integrantes de la Resistencia Civil, están bien asesorados sobre el proceso que se está ventilando en este momento en el municipio de Nanchital. Según los recolectores de las firmas la gente está respondiendo bastante bien y se espera que antes que termine este mes de febrero tengan las más de 8 mil rúbricas que se necesitan para mandar fuera a sus autoridades a quienes no bajan de traicioneros al pueblo.

Dicen que el secretario Antonio García, que también va en el paquete, está bastante preocupado por la rapidez con que la gente está estampando su firma en las colonias, por lo que dio la orden para que en caso de que algún trabajador se le ocurra firmar la petición contra su jefa Esmeralda Mora, de la ´Revocación de Mandato´ de inmediato se de aviso a Recursos Humanos, para darle de baja al empleado; el miedo no anda en burro y es lógico que todos los que ahorita están comiendo con manteca en el Ayuntamiento no quieren dejar el hueso y más cuando le han sacado bastante raja y carnita, pero como van fluyendo tan rápidamente las firmas, el debut y despedida de Mora lo tiene sobre su cabeza, el pueblo de Nanchital no la perdonó y verán salir a sus aun autoridades municipales por la puerta de atrás, porque no hay plazo que no se cumpla y las horas están avanzando.

Les leyeron la cartilla a alcaldes morenistas

Three.- Que bien que le leyeron la cartilla a los alcaldes de Morena, quienes querían otro hueso con una curul, el trabajo que algunos han realizado en sus municipios deja mucho que desear y están muy señalados por la opinión pública, en el recorrido de la candidata, le llueven quejas de estos funcionarios, pero muchos aun guardan la esperanza que se componga lo torcido que están. La ciudadanía a pesar de esta situación, siguen apostándoles al partido de MORENA y la mayoría no quieren que regrese el gobierno del PRI, PRD, PAN.

Esta elección debería ser ganada y sobrada en votación, pero resulta que se ha complicado por el descontento que existe en algunos municipios donde estos alcaldes están gobernados con las patas y les falta sin sensibilidad política para resolver la problemática que tienen en su ciudad. Afortunadamente quien volverá a salvar a los candidatos guindas es el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien el pueblo lo quiere, lo respeta y confían en él, se va a ganar está elección, pero eso sí, cuando la candidata llegue al cargo que recuerde y no se le olvide quien la puso a freír espárragos y que los reviente, porque no se vale que algunos solo estén preocupados por seguir engordando su cochinito y la gente y la 4T les valga máuser.

Por eso qué bueno que todos se quedaron en sus municipios desde donde tendrán que responder como andan el 2 de junio, a ver si es verdad que como roncan, duermen y no podrán echar culpas a nadie y se sabrá quien tiene el control en su gobierno o quien es pura faramalleada. Igual para todos esos que quieren repetir en sus cargos como diputados, mejor siéntense, tuvieron su tiempo y la verdad no son las lumbreras que dijeron ser y cualquiera los puede superar en la curul, lo más fácil es levantar la mano.

