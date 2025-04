Sigue crisis de hambruna y brotan enfermedades en plataformas petroleras

Trabajadores petroleros la mayoría de la Sección 47 y personal de diferentes compañías que se encuentran laborando en la plataforma Abkatún- Delta rol D-1 y L-2, en la zona de Campeche, el pasado 9 de abril hartos de las pésimas condiciones en que están y ante el grave problema de la comida echada a perder que les sirven en su mesa, no les quedó de otra que protestar con una huelga de hambre para ver si de esta manera la responsable Blanca González Valtierra, se pone las pilas para que la empresa de Pemex mejore las condiciones laborales en altamar. Anteriormente ya se habían manifestado con huelga de hambre, trabajadores de la plataforma Pol-Alfa, Ku-H.

En un comunicado que leyó uno de los trabajadores petroleros, externó las miserables condiciones en que realizan su trabajo y que sólo les dan de comer huevo podrido, frijoles baludos, mañana, tarde y noche, lo que ha provocado enfermedades estomacales dignas de preocuparse por la pésima calidad de los alimentos; otra problemática que siguen viviendo es la falta de detergente, desinfectante para la limpieza de los baños, lavar ropa de cama, lo que ha desatado brote de alergia en la piel, infección estomacal y la propagación de tifoidea. A pesar de la situación que se vive, estos petroleros siguen trabajando y realizando sus actividades con responsabilidad y disciplina. El portavoz mencionó que sus compañeros seguirán sacando la casta para que Pemex salga del bache en el que se encuentra en estos momentos, pero piden que la empresa voltee a verlos y mejoren la calidad de vida laboral que hasta el momento los tiene bien amolados en cuestiones de higiene y salud.

Petroleros dos meses realizando huelga de hambre

Estas manifestaciones de huelga de hambre llevan dos meses que las están realizando los trabajadores en las distintas plataformas que existen en la zona de Campeche, hasta el momento ninguna autoridad les ha hecho caso, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) brilla por su ausencia y deja solo a su suerte a sus socios.

En Tabasco

En el litoral de Tabasco Pemex RMSO, es la misma historia y trabajadores se manifestaron con huelga de hambre, porque continúan en el comedor y cocina sirviendo deplorable alimentación. Que pasa con los directivos de Petróleos Mexicanos, porque están dejando a los trabajadores morir solos, las condiciones que mantienen arriba en plataforma es paupérrima e inhumana, cada día que pasa la salud de estas personas es caótica y hay varias personas padeciendo de dolores abdominales, diarrea, por la mala calidad del agua, comida descompuesta, los petroleros piden a los de la Comisión de los Derechos Humanos, suban a las plataformas para que valoren la situación que están enfrentando. Para rematar no hay medicinas, ni personal médico que los ayude a mejorar la crisis de padecimientos intestinales que sufren a bordo.

Desde la plataforma Litoral Tabasco, nos envían la siguiente información e inconformidad: Somos 600 trabajadores petroleros que laboramos diariamente en pésimas condiciones, donde sirven solo 2 baños y los demás se encuentran tapados, no hay agua caliente en las regaderas, la tubería está rota y goteando agua por todos lados, todo aquí arriba es un caos por la falta de higiene, no hay papel de baño, jabón, desde hace meses no hay cambio de sabanas en los cuartos por la falta de hotelería, la comida que sirven está descompuesta, la mayoría se ha enfermado de diarrea, a otros les ha dado tifoidea, no sabemos a quién acudir para que mejoren nuestras condiciones laborales; hacemos un llamado a la responsable de la región marítima suroeste Blanca González Valtierra, para que se ponga a chambear y vea la manera de resolver este preocupante asunto que está matando al trabajador; pedimos al director de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, que venga a darse un baño de pueblo y visite las plataformas para que compruebe con sus propios ojos las deplorables condiciones en que mantienen a la población marítima y el trato inhumano que les brindan en los servicios primordiales que son la alimentación e higiene y servicio médico, sabemos que Pemex está pasando por muy mala situación financiera pero lo que menos deben dejar caer es la mano de obra, aunque suene soberbio pero es la única que los va a sacar del atolladero económico que está viviendo la empresa y nosotros no nos rajamos, aquí estamos sacando la casta para no perder nuestra fuente de empleo. Expresó el petrolero.

Al Sindicato Nacional y Sección 47

Al sindicato nacional y a la directiva de la Sección 47, Víctor Matías Hernández Colunga y José Antonio Toledo, este par son una vergüenza para nuestro gremio, mientras ustedes se llenan los bolsillos con nuestras cuotas, hacen fiestas, comen en los mejores restaurantes, los trabajadores en plataforma partiéndonos la ´madre´ sufriendo hambre y viviendo en la inmundicia, valiéndoles sombrilla que estemos siendo tratados peor que si fuéramos esclavos, hasta ahorita ninguno de ustedes que son los lideres se ha dignado a subir para ver las condiciones inhumanas en que estamos laborando. Sabemos que los tienen bien agarrados de los tenates por las corruptelas y robo que todavía no aclaran y que pueden terminar nuevamente en la cárcel, su comportamiento servil con el gobierno y la nula exigencia a la empresa de Pemex, solo mandan un mensaje al trabajador, que lo único que les interesa a los dirigentes es salvar su pellejo, sobre la desgracia del plataformero. Finalizó petrolero de la Sección 47.

La empresa Veggies Health de México

La empresa Veggies Health de México, es la empresa que presta el servicio de alimentación y hotelería en distintas plataformas, se dice que pertenece a la parentela de quien fuera alcalde de Ciudad del Carmen, Óscar Rosas, quienes ganaron la licitación para alimentar a los petroleros en alta mar, según lo dicho por el encargado de la compañía, no hay comida buena, ni limpieza en las áreas común, ni lo más elemental para dar buen servicio, porque Pemex no les ha pagado los miles de pesos que les deben y que por lo tanto ellos no cuentan con el recurso para seguir invirtiendo en víveres y que seguirán teniendo al personal a pan y agua. Petroleros de Litoral Tabasco, reportan que Veggies les ha servido en sus platos pollo apestoso, huevos podridos con sangre, carne con gusanos, jamón verde con moho, café de calcetín, las frutas, verduras brillan por su ausencia, así como las servilletas, azúcar, pan. Este es el panorama de los petroleros en altamar.