Rocío Nahle noquea a Pepito, el de los cuentos

La candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle García, por segunda ocasión deja noqueado a Pepe Yunes en el debate del pasado domingo organizado por el OPLE; ‘Pepito el de los cuentos’, quedó desarmado y desinflado, cuando Rocío Nahle lo señaló de no ser nada responsable y quien tendría que ir a arreglar sus problemas a la Fiscalía sería él, por sus asuntos que trae con la familia.

José Yunes Zorrilla comenzó el debate golpeando a Rocío Nahle, quien no se quedó callada y le respondió “Cuanto cinismo ¿Qué sabe él que le duele a una mujer? Si él miente, si él traiciona, si es adúltero”; Pepe Yunes, al escuchar la palabra adúltero, su cara se trasformó y desde ese momento ya no se pudo volver a concentrar en su guión en contra de Rocío Nahle García. Yunes Zorrilla habló sin conectar con la audiencia porque la palabra ‘adúltero’ lo aniquiló, sacarle a relucir su doble vida que lleva desde hace varios años fue su talón de Aquiles en esta campaña; con una palabra fue noqueado ‘Pepito, el de los cuentos’ se desboronó como un polvorón y ya no se pudo recuperar con eso de ‘adúltero’.

Rocío Nahle sigue 20 puntos arriba del candidato del PRIAN

Este lunes Rocío Nahle en uno de sus recorridos en el municipio de Tepatlaxco, dijo que quedó al descubierto en el debate la campaña sucia y de lodo, difamatoria que la mafia de los Yunes orquestó en su contra; señaló que es evidente la desesperación que trae el ‘Clan de los Yunes’ y que sus estrategias creadas los refleja a ellos de cuerpo entero. Polo Deschamps, desnudó por completo a Pepe Yunes, cuando le pidió unirse para el golpeteó a Rocío Nahle y este se negó. Deschamps, aprovechó bien su tiempo dando sus propuestas, sacando a flote a la familia Yunes como van todos en la boleta y su cacicazgo en Veracruz.

Nahle García mencionó que para el 25 de mayo habrá recorrido los 212 municipios de Veracruz y que Morena si trae propuestas, por eso en las encuestas de consultores nacionales tiene 20 puntos arriba, contra el candidato Pepe Yunes, del PRIAN. Miguel Ángel Yunes Linares, aunque salga a cuadro con sus videos para inflar y darle calor a Pepe Yunes, está más que cantada que tienen perdida la elección; Rocío Nahle, trae un amplio margen de ventaja en la preferencia electoral en Veracruz, por lo que se pronostica para el 2 de junio la gran derrota del ‘Clan de los Yunes’.