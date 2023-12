Cuitláhuac García lo que faltaba la discriminación

Diciembre 04, 2023, 07:03 a.m.

One.- A Cuitláhuac García Jiménez, nada más eso le faltaba a su gobierno la discriminación; por no querer entregar un acta de nacimiento ahora lo jala el Primer Tribunal en Materia Civil quien ordenó a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Veracruz, que se condene al gobernador y al Congreso Local para que repare el daño causado a una integrante de la comunidad LGBT.

Mitch Lagunes, tendrá que recibir disculpas públicas del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien de paso tiene que pagar todo el tratamiento terapéutico que Mitch necesite porque resulta que fue afectada por el actuar de un mal servidor público de esos que abundan en las oficinas del gobierno, a quien se le ocurrió negarle un acta de nacimiento a la chica tras. No sabemos porque si trillan tanto en sus discursos y se ha dado tanto énfasis a respetar los derechos humanos y la identidad de géneros, a los servidores públicos no los concientizan y capacitan para que tengan más empatía y mejor trato hacia la comunidad LGBT, quienes durante muchos años han luchado para que respeten sus derechos.

En México la diversidad sexual ha impulsado un movimiento que consolidó jurídica y políticamente teniendo avances considerables; logrando el derecho al matrimonio, acceso a la seguridad social para personas casadas; existencia de un marco jurídico para combatir la discriminación y respeto a los derechos humanos; acceso gratuito para tratamiento de VIH/Sida; obtención de la credencial de elector con la identidad de género personal; directrices para proteger a las víctimas de violencia; protocolo para la investigación y la persecución de los delitos relacionados con dicha población; incorporación de su oferta artística en las diferentes carteleras, centros de espectáculos y museos; contenidos propios en los medios de comunicación; desarrollo de una industria de consumo y disfrute del tiempo libre; plataformas electorales con la agenda LGBT por parte de varios partidos políticos; y existencia de un Día Nacional contra la Homofobia. Mitch Lagunes, seguramente estará esperado la disculpa del mandatario Cuitláhuac García Jiménez, esto es para cerrar con broche de oro su gobierno.

Le cierran la notaria a Fernando Charleston

Two.- En Xalapa le quitan la notaria número 30 a Fernando Charleston Salinas y lo boletinan en la Gaceta Oficial del Estado, por haber incurrido en anomalías graves, mal servicio, negligencia e incurrir en diversos delitos frecuentes, señalados con anterioridad.

Fernando Charleston, el jueves pasado dejó la titularidad de lo que fue su notaría número 30 de la Décima Primera Demarcación Notarial en Xalapa y de acuerdo con lo establecido se impuso la sanción de la terminación definitiva de su patente. Fidel Herrera Beltrán cuando fue gobernador repartió varias notarías en el Estado de Veracruz. Charleston Salina, no solo trae el pesar del cierre de su notaría, sino también la denuncia que presentaron por peculado en contra de su hijo Fernando Charleston Hernández, quien cuando fue secretario de Finanzas y Planeación con Javier Duarte de Ochoa, supuestamente hizo una trasferencia de miles de millones de pesos.

El gobierno de Nanchital en el ojo del huracán

Three.- A la alcaldesa Esmeralda Mora y a su equipo de trabajo no les bastó el revés que les dio la ciudadanía con lo del basurero y se vuelven a contrapuntear con la ciudadanía al negarle a los emprendedores un espacio para vender sus productos los fines de semana en el parque de ese municipio.

Esmeralda Mora, con su actuar e insensatez tiene hundido al partido de MORENA en Nanchital y con estas actitudes de no ser más empática con la gente peor, lo que es una realidad que si pierde su comadre en el municipio la culpable tiene nombre y apellido. Los emprendedores año con año han vendido sus productos en el parque y ahora la señora alcaldesa les dice que no y que tendrán que irse a la Plaza de la Juventud donde tienen que pagar 500 pesos diarios, dinero que no generan por las pocas ventas que tienen; para rematar el sábado pasado los dejaron sin luz, dejando a oscuras el parque para que las personas con su vendimia desalojaran el lugar, como se podrán imaginar lo único que generó fue molestia en el pueblo.

Todo lo que le han pedido a la alcaldesa es que sea más conciliadora con la gente y deje a un lado su prepotencia, rencillas personales, para que se calmen los ánimos, pero al parecer la señora no entiende que el poder es de paso y que cada día falta menos para que deje el cargo y se irá a su casa como alguien común, eso sí, bien señalada, ojalá le caiga el veinte y deje de seguir atropellando a la ciudadanía que tarde que temprano se la van a cobrar, porque no hay plazo que no se cumpla ¿Qué acaso se le olvida a Esmeralda que habrá elecciones?

