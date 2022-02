Vuelan láminas en Minatitlán por efectos de Frente Frío 29

Contraste al municipio de Cosoleacaque, a donde la base de PC, estimó que no hubo situación alguna de emergencia que movilizará a sus elementos, quedando todo en alertas no oficiales por caídas de ramas en sectores como Patria Libre, eventos que no afectaron a la población.

No obstante, se hizo la recomendación a la ciudadanía a permanecer atentos a los llamados oficiales y, asegurar debidamente los techos, principalmente de láminas por los vientos que suelen provocar daños en las cubiertas.

Así mismo la delegación de Cruz Roja en Minatitlán, reportó cero incidencias relacionadas con el desarrollo del frente frío número 29 que estaría afectado a la zona sur hasta mañana martes, esto de acuerdo a los pronósticos meteorológicos.