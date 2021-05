Voy a legislar, no a mentirles; hay que respetar la campaña: ´Cheva´

Regularizar el transporte, las escuelas y las colonias sin servicios públicos, son las propuestas de Eusebia Cortés Pérez, candidata a la diputación local urbana por Morena, quien dijo no viene a engañar con promesas de pavimentación, a la ve que hizo un llamado al respeto en la campaña.

"Yo solicito a los compañeros de toros partidos que lo hagamos de manera responsable, sin faltarnos al respeto, que no nos ganen las emociones, porque cuando nos faltamos el respeto se la faltamos al pueblo", expresó Cortés Pérez.

Hasta antes de su incursión como regidora segunda, de la cual se le concedió licencia, trabajó durante 21 años como comerciante de fayuca, joyería, ropa y zapatos; además de la venta y elaboración de antojitos.

"Yo no quiero hacer una campaña de mentiras, no quiero decir que ´Cheva´ a llegar al congreso y va a pavimentar, no quiero decir que ´Cheva´ va a traer hospitales a Coatzacoalcos, sería mentirles... vamos a gestionar, vamos a legislar por la ciudad", refirió la abanderada de Morena.

Siempre ha sido militante de la izquierda, fundando desde 1998 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Coatzacoalcos, donde tuvo diversos cargos, aunados a los comités vecinales y escolares.

"Necesitamos que se regularice todo el transporte público para poderle dar certeza tanto a las familias que viven del transporte público, como al ciudadano que sienta seguro...tenemos que hacer una regulación muy limpia y que se acabe el ´coyotismo´", señaló como su primera propuesta.

Del 2004 al 2014 representó a los taxistas en diversas ocasiones, llegando a ser la representante de los ruleteros independientes que alzó la voz por las injusticias en la adquisición de concesiones, hecho que busca cambiar; a partir de 2014 también se volvió militante de Morena, mientras que en 2017 hasta hace unos meses, fue la regidora de Educación, pugnando por el mejoramiento de la infraestructura de éstas, además de realizar las Ferias del Taco y del Tamal, además del programa ´Embelleciendo tu ciudad´.

En cuanto a las escuelas dijo que se comprometerá a regularizarlas, para que así puedan obtener recursos federales y estatales; acción que también buscará en pro de las colonias irregulares.