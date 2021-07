Vocal del OPLE en Nanchital denuncia hostigamiento y violencia política

"Por deslindarme de las irregularidades que se presentaron en el mes de junio en una sesión extra ordinaria donde los representantes de los partidos políticos exigieron una explicación de las irregularidades que se presentaron en la elaboración de unas actas, fui señalada de filtrar información aun representante de partido", expresó la afectada.

Agregando la afectada, llevo dos quincenas sin percibir salario, no cometí abandono laboral, porque cubrir la jornada electoral con fiebre, ahora me acusan de no presentarme a trabajar aun sabiendo que un médico determino que era sospechosa a COVID, y para evitar contagios me mantuve aislado.

"Es importante mencionar que no me siento segura al estar dentro de las instalaciones del consejo, porque hace unas semanas dejaron un anónimo en donde nos expresaron que estábamos ubicados, relacionado a ello la consejera presidenta solicito mi ubicación y fotografía porque lo requería supuestamente la Guardia Nacional", explico la ciudadana.

Por otra parte, a su queja se unió Francisco Rodríguez, vocal de capacitación, para respaldar lo dicho por su compañera y piden al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), den pronta solución.

