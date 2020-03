Videovigilancia abarcará el Interoceánico: Cuitláhuac

La Federación destinará una importante inversión para reforzar la videovigilancia en el sur de Veracruz, recursos que se aplicarán a la red de fibra óptica que enlazarán a Coatzacoalcos con Salina Cruz y los municipios en los que atraviesa el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

"Ya estamos teniendo la capacidad para observar varias videocámaras, pero ya no vamos a decir cuál sí o cuál no... (en Xalapa) ya tenemos 300 cámara operando, ya podemos visualizar... aquí en Coatza me voy a reservar los números, la inversión es para la fibra óptica ya arrancó, que va a unir Salina Cruz con Coatzacoalcos, con lo cual todas las cámaras que instalemos en Coatzacoalcos van a poderse visualizar, el problema es que la conexión sea de la capacidad para visualizarlas al momento y de manera simultánea... Coatzacoalcos va a ser el gran beneficiario junto con los municipios que están en la franja del corredor", explicó al salir de la Mesa de Seguridad realizada este viernes en la Sala de Cabildo de Coatzacoalcos.

En el caso de Xalapa, García Jiménez indicó que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares instaló 600 videocámaras, sin embargo, nunca funcionaron al carecer de fibra óptica para enlazarlas a los centros de comando, control y cómputo; por lo que únicamente se reactivaron 300, pero evitó mencionar si hicieron válida la penalización con la empresa Comtelsat por la falta de operación, hechos mencionados en la revisión de la Cuenta Pública 2018 a cargo del Órgano de Fiscalización Superior.

HAY DOS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DE MOISÉS CARRILLO

Tras el asesinato del líder taxista Moisés Carrillo de la Cruz, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reveló que ya hay dos líneas de investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin dar más avances para entorpecer el proceso, a la vez que recalcó los avances en la disminución del índice delictivo, pese a varios hechos de alto impacto en el sur.

"Ya van a la baja de manera determinante, imagínense en Coatzacoalcos impusimos récord sin secuestros, determinante eso más de cien días, aunque algunos lo quieran ver color de negro... (en) el problema de una persona que fue asesinada, tenemos dos líneas de investigación, está en proceso, no pudiera decir mucho, es un tema que se está tratando con fiscalía y las fuerzas coordinadas para saber cómo ir cerrando la ´pinza´ tras los responsables", refirió García Jiménez, quien señaló que se dará con los culpables como ocurrió en otros casos.

Un tanto hermético, García Jiménez informó que la mesa de seguridad fue un recuento de los operativos de seguridad aplicados en la zona sur, resaltando la detención de un jefe de plaza en Las Choapas apodado ´El Brujo´, al que le imputaron tres órdenes de aprehensión y lo ocurrido tanto en Villa Azueta como en Playa Vicente.

SECRETARIO DE GOBIERNO HUYE DE LA PRENSA

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, huyó de la prensa tras salir de la mesa de seguridad en Coatzacoalcos. Argumentó que sólo el gobernador daría entrevistas, para luego irse en una lujosa camioneta negra.

"El gobernador va a dar declaraciones", es la frase que repitió en tres ocasiones para luego irse del estacionamiento del Palacio Municipal; trascendió que la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, también acudió al encuentro, pero que salió por otra parte para evitar dar declaraciones a la prensa.