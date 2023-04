Veracruzanas desconocen Ley Olimpia; aún hay miedo a ser expuestas

Aunque la llamada Ley Olimpia está aprobada en el estado de Veracruz, pocas mujeres recurren a ella para denunciar los casos de violencia digital por las que llegan a ser víctimas.

Lo anterior, lo dio a conocer Yazmin Najera abogada de la Asociación Civil Movimiento de Asistencia a la Mujer Veracruzana (Movamver), quien dijo que en muchos de los casos temen ser expuestas en redes sociales, principalmente por sus ex parejas.

"Aquí en Veracruz ya está regulado y se contempla de 3 a 6 años de prisión, en todos los estados tiene una regulación distintas, cada estado tiene sus propias sanciones, pero aquí en Veracruz ya está aprobado y esa esa la sanción como tal. Pocas personas saben que la ley Olimpia está aprobada en el estado de Veracruz, también entendemos la parte que es por vergüenza, es un tema bastante complicado", comentó.

Y es que se han presentado casos donde las ex parejas las amenazan con subir fotos intimas de ellas a redes sociales sociales, si no regresan o no les llegan a dar dinero.

La profesional del derecho explicó que aunque las amenazas no están dentro de la Ley Olimpia, también es considerado como un delito que se persigue de oficio, por lo que tiene que ser denunciados.

"Si tú no me das dinero, voy a difundir el video, las imágenes, si tú no haces tal cosa, sobre todo cuando son ex parejas, si no regresas conmigo, voy a hacer público el contenido que me enviaste, eso se encuentra en un tipo de amenaza, no está considerado dentro de la ley olimpia como tal, porque todavía no se ha difundido, es una amenaza, eso también es un delito y se denuncia", mencionó.

Sostuvo que esta situación no solamente les genera un daño psicológico, sino también económico, toda vez que tienen que recurrir a un abogado para iniciar un proceso y eso les implica un gasto.

"Les provocan un daño psicológico, por eso está considerado dentro de una de las violencias, también les generan daños económicos, porque se ven en la necesidad de estar exponiendo, esta situación, a lo mejor, de tener que costear un abogado y de más" dijo.

La Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que reconoce la violencia digital como un tipo de delito y se sanciona con multas económicas o penas de cárcel para quien viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.

Si alguien está viviendo violencia digital, puede acudir a la calle 20 de noviembre #1900 de la colonia Puerto México y ahí se les puede dar la atención legal gratuita, así como atención psicológica, también pueden comunicarse al número 921 1252375 y al 2140941.