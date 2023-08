Coatzacoalcos llora al joven Alexis, cuyo futuro fue destruido por policías de Veracruz

La muerte de Alexis Moreno Mérida se suma a una serie de episodios que han suscitado un debate vigente sobre la actuación policial

Entre indignación y dolor, se realiza el velorio de Alexis Moreno Mérida. Sus familiares y amigos lamentaron la pérdida del joven de tan solo 23 años, quien perdió la vida en circunstancias que han generado consternación en Coatzacoalcos,

'Mi hijo no era ningún delincuente, era un muchacho estudiante, no tenía por qué haber accionado sus armas los policías, por qué ellos fueron los que iniciaron la balacera, porque si no hubiera sido así mi hijo no estaría muerto. Exijo justicia para Alexis Moreno Mérida, y todo el peso de la ley para esos policías aunque en la cárcel ellos no me van a devolver la vida de mi hijo que es una vida truncada', expresó con dolor Estela Mérida, madre del joven estudiante, durante los actos fúnebres.

Entre cantos y rosarios, la familia y amigos de Alexis rinden homenaje al joven porteño que tenía un futuro lleno de sueños por cumplir.

Recién graduado de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, Alexis también desempeñaba su labor en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la clínica 17 de Cancún.

LOS HECHOS

La noche del miércoles pasado, una persecución policial culminó en una tragedia que ha dejado a la familia de Moreno Mérida exigiendo respuestas y justicia.

Según testigos, Alexis y su amigo Raúl Solís, ambos saliendo de una reunión con compañeros de secundaria, se vieron involucrados en un fatídico enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Coatzacoalcos.

Las circunstancias en torno a la muerte de Moreno Mérida han generado inquietud y reclamos de justicia.

A pesar del tiempo transcurrido desde los lamentables hechos, la Secretaría de Seguridad Pública ha mantenido silencio, lo cual ha profundizado la inquietud y consternación entre los afectados. La comunidad exige respuestas y una investigación exhaustiva sobre el trágico incidente que ha conmocionado a amigos, familiares y la sociedad.

