Veracruz, entre las entidades con mayor índice de impunidad

El Índice de Impunidad 2020 muestra que, en términos generales, el Sistema de Justicia Penal todavía exhibe niveles importantes de impunidad.

La media nacional se ubicó en 94.8%, que es mayor a la reflejada en 2019 (92.2%).

Las entidades federativas que presentaron los niveles de impunidad más bajos de cualquier forma alcanzan niveles entre 76% y 86%, mientras que son 24 las entidades con niveles superiores al 90% y 17 las que superan la media nacional.

Las entidades con menores niveles de impunidad y/o mayores niveles de efectividad son Zacatecas, con 76.6%; Yucatán, con 85.3%; Guanajuato, con 85.4%; Sonora, con 85.9%, y Tlaxcala, con 86%.

En contraparte, los mayores niveles de impunidad se ubicaron en Guerrero, con 99.5%; Chihuahua, con 99.1%; Aguascalientes, con 98.9%; Hidalgo, con 98.7%, y Puebla y Quintana Roo, ambas con 98.6%.

El reporte destaca que la impunidad es un fenómeno presente en todas las sociedades, sin embargo, los mecanismos que la acotan y las condiciones que la propician marcan la diferencia entre un estado de derecho robusto y otro que no lo es.

Mientras tanto, los sistemas de justicia efectivos logran establecer mecanismos de respuesta diferenciada a los conflictos penales, despresurizar el sistema enfocando sus recursos hacia aquellos fenómenos considerados como prioritarios y ofrecer condiciones de certidumbre a la sociedad.

Por el contrario, los sistemas penales deficientes o desestructurados son incapaces de gestionar de manera estratégica los delitos que les corresponde atender y resolver.

Por tanto, la aproximación al nivel de impunidad del Sistema de Justicia Penal (SPJ) en México es un indicador del grado de efectividad o incapacidad institucional para hacer frente a la conflictividad penal, dar respuesta contundente a los fenómenos que afectan a la sociedad y favorecer condiciones de apego a la legalidad.

Adicionalmente, el estudio de la impunidad puede ser una vía que arroje luz sobre el uso sociopolítico del sistema penal cuando éste se analiza a nivel delito o fenómeno criminal, ya que pondera la sensibilidad y respuesta que ofrece, o bien la indiferencia y desatención asociada.

El Índice de Impunidad 2020 sugiere que las instituciones del SJP en los estados no han mejorado, además persiste un alto porcentaje de casos no resueltos (o casi la totalidad de los asuntos sin una respuesta efectiva), situación que podría ser todavía más grave si tomamos en cuenta que se dejan fuera los delitos ocurridos y que no son del conocimiento de las autoridades.