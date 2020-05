Vecinos en Chinameca protestan ante CAEV por falta de agua potable

Vecinos de la colonia La Tina y San Román mediante un plantón, protestan está mañana de viernes ante las oficinas locales de la Comisión del Agua en el Estado de Veracruz (CAEV), exigiendo el servicio del vital líquido.

Los inconformes señalan que de forma particular, muchos de ellos acudieron a quejarse de la falta de este servicio, sin embargo no les han dado respuesta, lo que resulta preocupante ya que no pueden llevar acciones de limpieza en sus hogares y el lavado constante de manos que les piden las autoridades de salud para evitar el contagio del Covid-19 en esta etapa de la pandemia, por la falta del hidratante.

Refieren que eso sí, la CAEV es puntual es mandar los recibos de pago, por un servicio que no tienen.

