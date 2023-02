Van ajedrecistas de Coatza al Selectivo Estatal Veracruz 2023

Como resultado de la intervención que sostuvieron en días pasados, durante el Pre-estatal celebrado en este puerto, dentro del programa que sostiene el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), para seleccionar a los representativos de nuestra entidad, rumbo a los Juegos Nacionales CONADE, un total de cuatro jóvenes porteños obtuvieron el pase al Selectivo Estatal Veracruz 2023.

Las eliminatorias respectivas tuvieron lugar en las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal "Quetzalcóatl" ante la presencia del Subdirector Carlos Esquivel Olvera, en representación del titular de la DIMUDE, Ricardo Ordóñez Malpica y el jefe de la Biblioteca, José Eduardo Martínez Ramón, donde cerca de 20 participantes de este puerto estuvieron luchando por clasificarse a la siguiente fase.

El considerado "Deporte Ciencia" tuvo una nutrida aceptación de inscritos, 250, cada cual en 12 sedes que fueron determinadas por el IVD, entre ellas este puerto, donde la Dirección Municipal del Deporte brindó todo el apoyo para su realización.

Cabe mencionar que esta etapa, tuvo lugar los días 28 y 29 enero, convirtiéndose así en uno de los primeros deportes que iniciaron con el programa de Selectivos Estatales Veracruz 2023. Las categorías donde se ubicaron a los protagonistas de la fase del Preestatal, fueron: Sub 12 Varonil. Sub 12 Femenil. Sub 14 Varonil. Sub 14 Femenil. Sub 16 Varonil y Sub 16 Femenil.

CLASIFICADOS

Por lo tanto, de los que lograron el pase al estatal que se realizará en Veracruz Puerto del 17 al 19 de febrero, destacan tres féminas y un varón, los cuales son los siguientes:

Fernando Sakeri Ignacio Vázquez 13-14 años (2010-2009)

Valeria Andrés Serrano 13-14 años (2010-2009).

Fátima Ramos Mariche 13-14 años (2010-2009).

Kathya Anette Puig Nolasco Sub 12 años (2011 y menores).

EN EL CAMINO

Sin embargo, se aplaude la destacada participación de los que se quedaron en el camino, y que para otra ocasión sin lugar a dudas serán los elegidos, por el crecimiento en el aprendizaje de este deporte de mesa. Obeth Eleazar Prieto Morales Sub 12 años (2011 y menores), Elías Daniel Corsino Santos 13-14 años (2010-2009) y Luis Fernando Puig Nolasco 13-14 años (2010-2009).

Todo lo anterior, gracias al respaldo del presidente municipal, Amado Jesús Cruz Malpica y demás colaboradores como el Lic. Samuel Ordaz Ortega, Secretario del H. Ayuntamiento; Lic. Iván Sánchez Martínez, Oficial Mayor y el Lic. José Eduardo Martínez Ramón, Jefe de la Biblioteca Pública Municipal "Quetzalcóatl".