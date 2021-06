van_550_inscritos_para_precartilla_del_smn_en_coatzacoalcos

"Por la pandemia solamente atendemos a 40 personas al día, esas son las citas que damos diariamente", comentó.

Los interesados deben presentar los siguientes documentos: acta de nacimiento (color verde), credencial del INE del joven, en caso de no contar con ella podrán presentar la de mamá o papá; CURP, en caso de presentar la identificación oficial de mamá o papá, también deberá presentar la CURP de mamá o papá; y cuatro fotografías tamaño cartilla con camisa blanca, cabello corto y fondo blanco.

"El año pasado no hubo sorteo por la pandemia, si de aquí a septiembre sigue la pandemia, lo más probable es que no haya. En caso de no haber, en diciembre les entregamos la cartilla porque en enero ellos continuarán su trámite en la instalación militar que les corresponda", finalizó.

