"Vamos a trabajar por iniciativas": Esteban Bautista

El candidato a la Diputación Federal por MORENA, Profesor Esteban Bautista señaló: "Ganando la diputación, voy por el fortalecimiento de todas las iniciativas que abonen al bienestar de los sectores del distrito, no más iniciativas de diputados traidores".

Abundó, "ejemplos de diputados traidores sobran, por mencionar algunos; los que aprobaron el FOBAPROA, los que aprobaron las leyes de Peña Nieto y hoy nadie los recuerda, ¡se fueron al basurero de la historia! y yo no voy a formar parte de ello", "Los voy a representar con mucha dignidad, no me canso de decir, vamos a marcar la diferencia".

"El motivo por el que decido competir y por el que me encuentro en esta tarde con ustedes, es porque nuestro presidente de la República necesita hombres y mujeres de bien, representando los 300 distritos electorales del país, para continuar con el proceso de transformación", "Decido participar también porque nuestro distrito ha sido agraviado por diputados que recorren las colonias, los pueblos, llegan al poder y nunca más se acuerdan de nosotros".