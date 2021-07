Vacunados más de 29 mil 'treintones' de Coatza; no reportan reacciones: Huerta

Detalló que solo lo han manifestado a través de redes sociales, pero hasta el momento ellos no tienen datos de personas que hayan tenido complicaciones en su estado de salud tras ser inmunizados durante la séptima jornada de vacunación que se realiza en Coatzacoalcos.

El delegado Federal del Programas Sociales en el Estado De Veracruz Manuel Huerta Ladrón De Guevara , declaró que no les han reportado que la generación de 30 a 39 años haya presentado reacciones a la vacuna contra el covid-19 .

Calificó a la generación de los treinta como la más dinámica y participativa para aplicarse la primera dosis del biológico Astrazeneca, como medida preventiva para no enfermarse de coronavirus.

"La fuerza de la generación 30 -39, es una generación muy dinámica, una población muy entusiasta, que están entendiendo bien la necesidad de la vacuna como la medida preventiva más importante, no nos han reportado reacciones, no son los datos que nosotros tenemos, las reacciones solo las ves en las redes, yo no voy a hablar más, la gente está muy contenta", comentó.

Huerta Ladrón de Guevara apuntó que hasta el momento se han vacunado a más de 29 mil personas de la generación 39-39, lo que representa el 75 por ciento de este sector de la población en Coatzacoalcos.

Destacó a que será este jueves cuando arranque la jornada para este mismo rango de edades en los municipios de Minatitlán y Cosoleacaque, por lo que estiman que en el mes de octubre concluyan con la vacunación de toda la población mexicana.

"Este jueves empezamos en Cosolea y en Mina, así como en Cordoba y Fortín con otra vacuna que es la Sinovac, vamos a empezar a vacunar a esta generación, ustedes ya conocen la dinámica, hoy estamos en cada lugar haciendo la vacunación distinta", apuntó.

Finalmente dijo que será el biológico CanSino el que se aplicará a la generación de 18 año en delante, para avanzar con el programa de inmunización en las zonas de difícil acceso en el estado.

