UV campus Coatzacoalcos ya cuenta con aula para estudiantes con discapacidad

En el campus Coatzacoalcos de la Universidad Veracruzana (UV) se cuenta con un aula habilitada para estudiantes que tienen algún tipo de dificultad de movilidad.

La vicerrectora de la UV en la zona sur, Georgina Hernández, aseguró que la medida podría replicarse en los demás campus que existen en esta región, como es en Minatitlan, Acayucan y Mecayapan.

En ese sentido, dijo que se busca brindar los sitios y herramientas para la inclusión de las personas con discapacidad o que se encuentran convalecientes por enfermedad, para que puedan continuar sus estudios con facilidades para desplazarse.

"Ya la universidad a nivel general desde Xalapa a todas las regiones, se están acondicionando, por ejemplo, ahorita aulas una en cada campus para personas que tengan problemas de movilidad, entonces, se está adaptando con aire acondicionado, con computadoras, con todo lo que sea necesario, sillas de ruedas y todos estos implementos y herramientas para poder apoyar", indicó.

También piensan en los alumnos con problemas de audición

Sin especificar una cifra, la vicerrectora reconoció que existen estudiantes con problemas auditivos, sin embargo, no se le había dado la importancia a tratar estos temas.

"La universidad tiene su presupuesto y va estirando el recurso para poder atender a esta población, no porque no sean muchos no los vamos a atender", afirmó.

Cómo ejemplo dijo que durante la pasada aplicación del examen de ingreso, se apoyaron con sillas de ruedas a algunos jóvenes que tenían dificultades para trasladarse a las aulas.

Inclusión en las paredes de la Universidad Veracruzana

En esta semana estudiantes de la facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana (UV) campus Minatitlán realizaron un mural de lenguaje de señas inclusivo.

El mural además de representar el alfabeto con señas, incluye también diversidad en los tonos y tipos de piel que existen en el mundo.