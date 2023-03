Urgen cambios drásticos en materia de seguridad: Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca

El ex gobernador de Oaxaca y aspirante de la presidencia de México por la vía independiente Ulises Ruiz, dijo que es necesario poner orden en la "casa", pues afirmó que muchos estados del país son gobernados por el crimen organizado.

Afirmó que desde gobernadores, secretarios de gobiernos, así como regidores de ayuntamientos municipales están ligados con grupos delictivos que se dedican al narcotráfico y al huachicol.

"Tienes que poner orden en la casa, no pueden seguir gobernando los estados de la República, gobernadores, gobernadoras que estén metidas en el narco, secretarios de gobierno estatales, que todo mundo sabe que están metidos en el narco, presidentes municipales que saben que están metidos en el narco y funcionarios públicos federales que están metidos en el huachicol o en el narco y esto lo estoy diciendo desde el número uno, hasta los regidores más sencillos de los ayuntamientos" declaró.

Durante su visita a Coatzacoalcos, el ex priista, sostuvo que es urgente hacer cambios drásticos en materia de seguridad que permitan mejorar la gobernabilidad del país.

"Si no pones orden en la casa, no podrán poner orden en el país, hay que hacer cambios drásticos en materia de seguridad" expresó.

Ruíz Ortiz criticó al también ex gobernador oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa, a quien señaló junto con su padre José Murat de ser unos "delincuentes", por haber despojado al estado de propiedades.

"Cuando yo era priista, antes que me expulsaran por mis ideas, ¿Porqué vas a tener a los delincuentes adentro, sácalos, expúlsalos, pero lo hicieron al revés, expulsaron a los priistas de formación, con otro proyecto, con una propuesta de cambio de fondo y se quedaron los delincuentes con el PRI y él es uno de ellos".

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

Cuestionado por posibles actos anticipados de campaña, al revelar sus aspiraciones a la Presidencia de la República por la vía independiente, Ulises Ruíz negó estar pidiendo el voto.

Asimismo, apuntó que se mueve a través de recursos propios y no como las madamas "corcholatas" que lo hacen a revés del erario público.

"No estoy pidiendo el voto, estoy consultando si tengo el respaldo, estoy invitando a mucha gente, hombres, mujeres, a que se sumen como candidatos independientes y me estoy moviendo con mis recursos, no traído ningún financiamiento, la diferencia con las corcholatas es que traen campaña anticipada, tienen cargos públicos y todos los actos son con recursos de los veracruzanos cuando vienen a Veracruz", finalizó.