Universidades en Coatzacoalcos, con candados contra plagio de tesis

Hoy en día es difícil plagiar una tesis para lograr la titulación en las universidades públicas y privadas, especialmente porque en caso de encontrarse alguna anomalía en la redacción de estos trabajos, los alumnos deberán comenzar el proceso en apego estricto a las normas APA.

Tanto la Universidad Veracruzana (UV) y la Universidad Istmo Americana (UIA), coinciden en la conformación de un cuerpo docente encargado de la asesoría y revisión a los alumnos que se titula por tesis.

ESCÁNDALO NACIONAL

En diciembre de 2022 la ministra Yasmín Esquivel Mossa dio de que hablar tras manifestar sus intenciones de presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues se detectó que su tesis de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue plagiada de otro estudiante en 1986.

Desde los primeros semestres se les instruye a los alumnos en la elaboración correcta de trabajos de investigación.

"Es un tema muy de moda, en realidad el tema de tesis siempre ha sido una modalidad de titulación de la universidad (UIA)... cuando el alumno elige un tema, elegimos quién va a ser el profesor, se les asigna de acuerdo al perfil", expresó Guillermo Toledo Enríquez, director de Servicios Escolares de la UIA.

Pese a que se comprobó el plagio, la UNAM no pudo revocar el título profesional debido a un vacío legal en la Secretaría de Educación Pública (SEP), sólo los invalida por error o falsedad en documentos, desaparición de la institución que la expide, disolución del colegio de profesionista, pero no por plagio de tesis.

Si bien, es complicado precisar si en 1987 las tesis se registraban ante la Dirección General de Educación Universitaria (DGEU) de la SEP, actualmente todo trabajo de investigación debe pasar por el filtro de la DGEU para evitar el plagio.

"Nosotros realizamos el registro de ese trabajo de investigación ante una dependencia de la Secretaría de Educación... es la dependencia que nos rige a nosotros en cuestión de trámites de titulación; se hace un registro del tema y se verifica, nosotros verificamos de nuestra parte y ellos verifican que el tema sea nuevo, con un problema a resolver y no sea algo repetitivo", explicó Toledo Enríquez.

´CANDADOS´ EN EL ITESCO

En el aspecto de la documentación, el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco), cuenta con ´candados´ para la expedición de los títulos, pues es necesario entregar el certificado de bachillerato, mismo que es verificado antes de continuar el trámite.

"Para emitir el certificado de la licenciatura se pide el certificado de bachillerato, se verifica en una plataforma, ahí se toma la decisión si se sigue adelante o no; aunque esté verificado se vuelve a verificar que el certificado de bachillerato si tiene algún error", destacó Bulmaro Salazar Hernández, director del Itesco.

Sin embargo, ésta no es la única revisión en el Itesco, pues una vez que se comprobó la autenticidad del certificado de bachillerato, se revisa si el de universidad tuvo modificaciones extemporáneas de calificaciones.

"Se puede detectar a nivel sistema si alguien hizo una modificación fuera de tiempo, entonces esto invalida parte del proceso, hay cierta reglamentación para considerar la aprobación de un examen y el número de oportunidades... llevamos candados desde las calificaciones, el certificado y el título... una vez que llega el paquete lo revisan en Xalapa (en la SEP) y ya que dan el visto bueno podemos entregarlo", remarcó Salazar Hernández.

En el Itesco el único caso registrado fue el de un certificado de bachillerato falso con el que se expidió uno de licenciatura de una generación anterior al 2018, por lo cual se invalidó este documento.

REVISIONES EN UV Y LA UIA

Tanto la UV, el Itesco y la UIA, tienen materias previas para la inducción a trabajos de investigación, con los que se explica a los alumnos la forma correcta de citar información con la finalidad de evitar el plagio.

"Es un jurado, subdirector y a parte pasa a revisores, esos revisores si encuentran algo tienen que pasarlo a consejo técnico ... hay al menos tres personas que van a estar leyendo el trabajo... (el plagio) no es precisamente con tesis, sino con los trabajitos cuando empiezan (la licenciatura)", indicó Georgina Hernández Ríos, vicerrectora de la UV.

Hernández Ríos señaló que la revisión en las tesis ha evitado que algunos textos sean considerados plagios, lo que da la oportunidad a los alumnos de corregirlo con la guía de su asesor.

"Los profesores están bien atentos para revisar, hay aplicaciones o se coloca en Google un párrafo para verificar (que no haya plagio)", expresó la vicerrectora de la UV.

Los trabajos recepcionales son guiados a través de la materia llamada Experiencia Recepcional, para verificar la elaboración del alumno de acuerdo a lo que decidan: tesis, tesina, monografía, un trabajo práctico, un reporte y una memoria.

"Las facultades disponen de lineamientos internos que enriquecen lo que dispone el estatuto de los alumnos, allí señala incluso las características del trabajo, la estructura y como parte de los servicios que ofrece la Universidad Veracruzana está la biblioteca virtual, donde se hace la puntualización de evitar el plagio", agregó el secretario académico de la UV, Florentino Cruz Martínez.

BUSCAN SALVAR A MAGISTRADA

En días pasados, el diputado federal morenista, Manuel Alejandro Robles Gómez, presentó una iniciativa para reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, especialmente en el tema del plagio de tesis.

Éste propone que la Dirección General de Profesiones y las autoridades universitarias anulen el registro del título profesional, así como revocar la cédula, lo que se hará patente hasta cinco años después de su emisión tras comprobarse el plagio, por lo que transcurrido este periodo no se podrá sancionar.

De aprobarse dicha iniciativa y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, la DGP y la UNAM no podrán revocar el título de la ministra Yasmín Esquivel, pues éste se emitió el 5 de noviembre de 1987.

"La norma APA te pide estar citando, precisamente, para que no se preste a esa confusión de un plagio... hasta el momento no hemos tenido una situación de plagio, todo empieza desde un registro del tema, antes de que pase eso nosotros detectamos para no hacer perder el tiempo tanto a los maestros como a los alumnos, desde un principio el registro del tema tiene que ser único", refirió Guillermo Toledo.

NORMAS APA

Las Normas APA son estándares de la American Psychological Association, que permiten organizar y presentar la información en proyectos de grado (tesis) o trabajos de investigación, que permiten citar una idea de manera textual o parafraseada a manera de complemento, con la inclusión del autor, año de publicación y página de la cual se extrajo.

De incumplir estas disposiciones, se incurre en un plagio, por lo cual la UV, el Itesco y la UIA se basan en las Normas APA como un mecanismo de organización y detección, además existe la plataforma ´Plagium´ para garantizar que un texto sea original.