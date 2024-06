Una gran responsabilidad; Rocío Nahle sobre ser la primera gobernadora de Veracruz | VIDEO

En exclusiva, Rocío Nahle habló sobre lo que viene para la entidad una vez iniciado su mandato





Rocío Nahle García no llegará el 1 de diciembre con las manos vacías a asumir la Gubernatura de Veracruz, ese será el día en que anuncie las obras que realizará, entre las que aseguró ya evalúa el Puente de Boca del río y el acceso al Puerto de Veracruz.

En una entrevista exclusiva para el corporativo Imagen del Golfo, la primera que da presencialmente a un medio de comunicación como gobernadora electa a un día de recibir la constancia de mayoría, Nahle García señaló que es su arduo trabajo de 20 años el que la llevó a obtener el triunfo de la mano de más de dos millones de veracruzanos que le dieron el voto de confianza.

-¿Qué representa para Rocío Nahle ser la primer mujer gobernadora en la historia de Veracruz?

"Una gran responsabilidad; primero una gran responsabilidad; segundo, una gran responsabilidad; imagínate hace 20 años o más, que Claudia y yo andábamos ahí con el presidente, incluso de la mano con la querida Roselia Barajas, nunca nos imaginamos que el camino, que el trabajo nos iba a traer a esto... el estar aquí como gobernadora es por el trabajo, me lo he ganado con trabajo, por ideología, con estar en la lucha".

Nahle García brindó una entrevista en Boca del Río, donde recordó su historia de lucha en la izquierda desde que vivía en Coatzacoalcos, lo que ahora se ve cristalizado como una satisfacción de vida.

"Lo logramos, ganamos, estoy muy agradecida con el pueblo de Veracruz... el 60% del padrón electoral salió a emitir su voto en un ejercicio democrático, tranquilo, inédito en nuestro estado... tenemos una gran responsabilidad, el pueblo de Veracruz nos otorgó todo el poder a Morena y sus aliados, nos dio el Congreso Federal, por su puesto a la presidencia de México, la gubernatura y a los diputados locales... eso lo adopto como un compromiso mayor para trabajar", externó.

EN PRÓXIMAS SEMANAS REUNIONES PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN

Este lunes Rocío Nahle García se presentó en Xalapa en la conferencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien anunció que ya comenzaron las reuniones para la entrega-recepción.

"Hay un protocolo, son ciertos pasos y ya definimos, tenemos suficiente tiempo, vamos a poner la mesa, en el caso de nosotros quien va a coordinar los trabajos de la transición es el contador Rodrigo Calderón, quien fue mi coordinador de campaña... hay un cronograma, sería en las próximas semanas", mencionó.

DARÁ NOMBRES DE SU GABINETE EN 14 DÍAS

Si bien, no ha dado nombres de quiénes conformarán su gabinete, Rocío Nahle aseguró que existirá la paridad de género y que ya hizo invitaciones, de las cuales espera respuesta, adelantando que en la Secretaría de Cultura habrá una mujer; los demás perfiles, afirmó, serán de especialistas acordes a cada área y los revelará en dos semanas.

"En cada secretaría yo quiero que estén especialistas de cada tema, pero que también comulguen con la visión que tenemos nosotros, que quieran trabajar específicamente para el desarrollo y bienestar de Veracruz... queremos gente de convicción, ya tengo nombres, los voy a ir dando a conocer semana con semana, espero que en unas dos semanas a más tardar tengamos los nombres", externó.

-¿Alguna mujer?

"Sí, vienen varias mujeres que van a estar en algunas secretarías, yo quiero la paridad, la mitad hombre y la mitad mujeres en el gabinete...hay gente de todos lados, pero sí va a haber gente del sur, por supuesto, no he dado a conocer los nombres porque falta que me den el Sí".

PEDIRÁ A SICT REVISAR PUENTE

Respecto al Puente del Estero, que divide a Boca del Río con Alvarado, Rocío Nahle señaló que solicitará a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el apoyo de técnicos para que evalúen esta obra.

"Lo del puente de Boca del Río voy a pedirle a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que me comisione a alguien para que me den otra propuesta, aquí ya estuve con los de la CMIC y tienen una propuesta, vi otra... yo quiero invitar a la SICT, tienen buenos técnicos para una tercera propuesta y que de una vez me empiecen a trabajar en la ingeniería del Coatza 1", añadió.

La gobernadora electa recordó que además del Puente del Estero, otros de sus compromisos son el Puente Coatzacoalcos 1 y el Puente de Martínez de la Torre, de este último buscará el apoyo de la ingeniería de manera local.

DISTRIBUIDOR VIAL A LA ZONA PORTUARIA DE VERACRUZ

Del acceso al Puerto de Veracruz, Nahle García remarcó que esta obra es necesaria ante el volumen de actividades en esta infraestructura que es la primera a nivel nacional por la cantidad de carga que maneja, incluso, adelantó que la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió con ella a hacer esta obra.

"Es el puerto más importante de México, sí tengo que trabajar en el acceso y Claudia Sheinbaum ya se comprometió a hacerme un distribuidor exactamente para la entrada a la zona portuaria, con una visión a largo plazo, porque está congestionada, entonces sí vamos a trabajar en eso", detalló.

Con la misma dinámica que emprendió hace seis años previo a ser la secretaria de Energía con la Refinería Olmeca, en el Puerto de Dos Bocas, Rocío Nahle aplicará lo mismo con su incursión a la Gubernatura en Veracruz: Llegar con proyectos en mano para ejecutarlos desde su toma de protesta.

"Aprendí del mejor, que es el presidente López Obrador, quiero hacer lo mismo, nos funcionó muy bien... quiero avanzar y aprovechar para el 1 de diciembre pues llegar a ejecutar, ya no a planear", puntualizó Rocío Nahle García.