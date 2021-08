Tras su hospitalización por COVID-19, Sergio Guzmán Ricárdez agradeció apoyo en redes

"Amigas y amigos, ustedes me conocen, soy un hombre fuerte y siempre he puesto todo en manos de Dios, para evitar mayores complicaciones por el COVID-19, he decidido hospitalizarme, estoy respaldado de grandes especialistas", dice en parte de su mensaje.

Sergio Guzmán Ricárdez agradeció a todas las personas que le han mostrado su apoyo, e indicó que estará informando sobre su evolución respecto al contagio.

Cabe precisar que apenas hace casi un mes, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno en la oficina del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con quien se tomó una fotografía, pero por el tiempo en que fue, no significó un riesgo para ambos, además que cumplieron con el protocolo de la sana distancia.

A través de sus redes sociales ha sido uno de los principales promotores de que la población asista a vacunarse, y a él le correspondía hacerlo en Agua Dulce este miércoles 4 de agosto.