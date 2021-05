Tras padecer Covid-19, Concepción Alejo por fin quedó inmunizado

Después de haber padecido Coronavirus, Concepción Alejo Félix de 76 años finalmente este 3 de mayo, en el módulo de la Expo feria de Coatzacoalcos recibió la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de inmunización.

Contó que la primera dosis del antídoto no le causó ninguna reacción por lo que mantendría la firme esperanza en Dios de que ocurriría lo mismo en la última aplicación.

"A mí me dio esa cosa, pero no fue fuerte me dio leve, pero gracias a Dios tengo una sobrina que me hecho la mano es doctora; y para reponerme fueron un mes a dos meses", detalló.

A pesar de ser un hombre de la tercera edad el señor Alejo Félix únicamente dijo que la secuela que le quedó fue un poco de fatiga, sin embargo, también es algo que le achacó a su edad.

"Gracias a Dios a mí no me dio fuerte, al que le da duro quizás es porque tiene otras enfermedades, pero hasta ahorita no padezco enfermedades crónicas", mencionó.

Por último, a pesar de que el virus del SARS-COV-2 no afecto su salud de forma agresiva, expuso que es una enfermedad que no le desea a nadie, ya que los síntomas son muy "feos".

MÓDULO EXPOFERIA

Fue a las 09:00 horas que comenzó a funcionar el módulo de la Expoferia, donde, aunque se concentró gran número de asistentes, no había filas extensas, únicamente en el punto de acceso principal, ya que al ser la segunda dosis se tenía que hacer verificación del comprobante.

El inició de esta campaña de vacunación que comprende del 3 al 6 de mayo se llevó a cabo en tiempo y forma, siguiendo los protocolos sanitarios de la primera vez que se aplicó la dosis, así como la misma organización.