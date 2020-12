Tras cancelación de obras en Coatzacoalcos, más de 98 mdp serán reclasificados

Los 53 trabajos por un monto de 98 millones 667 mil 160 pesos con 86 centavos en Coatzacoalcos las que aparecen cancelados en el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), no caerán en subejercicio, serán reclasificadas para que no se pierdan los recursos.

Lo anterior fue confirmado por Domingo Colorado Teodoro, director de Obras Públicas de Coatzacoalcos, quien aclaró que muchas de estas obras canceladas por el Orfis fueron a consecuencia de que no cumplían con las reglas de operación, como falta de escrituras en el caso de escuelas, o la ausencia de municipalización de algunos fraccionamientos.

"Se van a reclasificar las obras... no en absoluto (no se cae en subejercicio)... (La cancelación) es el Orfis, son las reglas que se modifican y de pronto hay situaciones en las que el deseo es invertirle, por ejemplo, en la rehabilitación de una escuela y mandas a validar, y al final de cuentas pues la autoridad de Educación te dice que no está regularizada porque no tiene escrituras y entonces ya no puedes invertir en un bien donde no compruebas la posición legal", explicó vía telefónica Colorado Teodoro.

De acuerdo a la consulta en el Orfis 22 obras para escuelas se cancelaron, tres más de agua y saneamiento también, así como 28 de urbanización municipal correspondientes a pavimentaciones y electrificación; todos los trabajos se harían con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); algunas de éstas también se suspendieron al efectuarse los trabajos de la Sedatu en las colonias Nueva Calzadas y Cuauhtémoc.

En el caso de las electrificaciones muchas no se llevaron a cabo en algunos fraccionamientos del Poniente Punta del Mar, Villas de San Martín, Puerto Esmeralda, Ciudad Olmeca, Paraíso las Dunas, entre otras, debido a que no están municipalizadas, proceso que dejaron pendientes las inmobiliarias y que fueron consensuadas, erróneamente, por administraciones anteriores.

"Las de alumbrado había unas de Dunas y sucede que como no está municipalizado, todavía está en mano de los dueños: de los desarrolladores, entonces mientras no la entreguen, otra vez no pueden invertirle, pero muchas veces uno se la juega y las incluye en lo que se resuelve, pero te alcanza el tiempo y tienes que modificar", refirió el director de Obras Públicas.

Cuando se le cuestionó si el no ejercer estos recursos antes de que finalice este ejercicio fiscal 2020, Domingo Colorado aclaró que no hay riesgo de perderlos, ya que el Orfis verifica que la documentación de las obras esté firmada y comprometida antes del 31 de diciembre.

"Eso que se cancela se convierte en otra cosa... la ley te pide que tú comprometas los recursos al 31 de diciembre como fecha límite y comprometer significa que tú firmes contrato, de ahí en el siguiente trimestre ya los ejerces, incluso si hay salvedades en el que el proceso constructivo no te alcanza en esos tres meses puedes ocupar el ejercicio siguiente, así son las reglas", puntualizó el funcionario.

Cancelaciones

28 obras de urbanización municipal

22 obras de educación

3 obras de agua y saneamiento

53 obras en total

98.6 mdp la inversión a reclasificar