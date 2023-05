Thiago, diputado infantil por Coatzacoalcos; presentó su propuesta ´Sangre para todos´

Thiago Blasí Hernández, el prodigio matemático de Coatzacoalcos, fue nombrado diputado infantil por un día en el Congreso del Estado de Veracruz; su propuesta ´Sangre para todos´ lo llevó a ganar al promover las donaciones altruistas y espacios dignos para menores en casas-hogar.

"Quiero dar a conocer una propuesta al Congreso en el tema de la salud: ´Sangre para todos´, porque aun cuando todos somos iguales ante la ley, tenemos diferentes tipos de sangre y esa diferencia no se ve y no nos preocupa cuando estamos bien, pero hay muchos niños en este momento que necesitan sangre (transfusiones)", expresó el menor.

El menor de 6 años fue uno de los ganadores de esta convocatoria hecha en el marco del Día del Niño, siendo el legislador infantil por Coatzacoalcos; Thiago estudia el primer año de primaria en la escuela Reforma Educativa Liberal.

Thiago se encuentra en Xalapa, donde participa en el Parlamento Infantil, siendo un video lo que lo hizo ganar.

"Es muy importante dar a conocer nuestras inquietudes, necesidades y opiniones...me encantan las matemáticas, el futbol y beisbol, me gusta nadar, correr y leer, me considero un niño feliz y amado, pero también me han enseñado que tengo obligaciones y derechos", señaló en un video.

PIDE POR MENORES EN CASAS-HOGAR

Thiago Blasí ganó recientemente un concurso de aritmética, cuyo nivel era para niños de segundo grado, pese a que en ese momento cursaba el kínder, por lo que representará a México en España.

"En el sano esparcimiento las infancias debemos contar y qué mejor a través de espacios dignos a través de los que podamos ejercitarnos, sin dejar a un lado a los que viven en casas-hogares fuera de una familia, a los que necesitan amor y muchas veces los trámites largos y complicados pasan mucho tiempo sin familia... nosotros no somos el futuro, somos el presente", puntualizó Thiago Blasí.

