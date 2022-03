Suspenden construcción de estación gasera en Las Choapas

Debido que el representante de la gasera no se encontró en el lugar, se decidió que los obreros ya no continuaran con la edificación, hasta que se garantice que no representa un riesgo para los vecinos.

Los colonos se encuentran en contra del centro de abastecimiento, debido que es una zona habitacional, además que se encuentra cercada una escuela primaria, por lo que todos corren peligro.

Noticia Relacionada Cámara de vigilancia reveló su identidad; capturan a ladrón

Será en los próximos días cuando la PC estatal, determine si se continúa con la instalación de la gasera o se suspende de manera definitiva.