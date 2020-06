Secretaría de Salud suspende temporalmente 15 comercios no esenciales

En Coatzacoalcos La Secretaría de Salud (SS) llevó a cabo la suspensión temporal de un negocio no esencial, así como otros 14 en Veracruz, Xalapa y otras ciudades del estado, para evitar más propagación de casos de Covid-19.

Lo anterior se logró debido al acuerdo de las medidas establecidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el jueves.

Al respecto Bartolo Avendaño Borromeo, director de la institución de gobierno mencionó que se trató en total de 15 suspensiones, mediante tres operativos que implementaron.

El primero, se denominó COVID-19, ubicó dos laboratorios privados en Veracruz y Xalapa, los cuales ofrecían pruebas de detección de Coronavirus pero sin seguir las normas sanitarias.

El otro fue COFEPRIS, resultó la suspensión de actividades en zapatería, una mueblería y una procesadora de metal y cartón, considerandos no esenciales; asimismo, tres negocios más en la ciudad de Veracruz y uno en Coatzacoalcos.

Finalmente, el de Alerta Sanitaria, derivado de la instrucción emitida por la COFEPRIS con fecha del 8 de mayo del 2020 debido a la venta ilegal de alcohol adulterado, cerró cinco lugares en Córdoba, cuatro en Rafael Delgado, uno en Poza Rica y otro más en Orizaba.

"Estos procedimientos son parten de quejas emitidas por ciudadanos que sí atienden las medidas sanitarias implementadas por Salud federal y estatal ante el COVID-19; las otras, por alertas que despliega la COFEPRIS", indicó el servidor público.

Cabe hacer mención que en Coatzacoalcos no es la primera vez que se realiza el cierre de negocios no esenciales debido a que no acatan las medidas sanitarias implementadas por la SS.