"Sueño poder ayudar a la gente": Nereida Santos

Contribuir con el sistema de salud, promover programas sociales y ofrecer apoyo a la ciudadanía con iniciativas de ley que se cumplan, son algunos de los motivos por los que Nereida Santos Hernández candidata de la alianza "Va por México", decidió participar por la curul a la diputación federal del distrito 11.

" Soy una crítica de las cuestiones de gobierno, de la falta de igualdad, tengo experiencia, sueño de poder ayudar a la gente, de participar y hacer trabajo en cuestiones de salud", expresó.

En entrevista durante su visita al Corporativo Imagen del Golfo señaló que su campaña se basará en mantener la cercanía con la ciudadanía, Sobre todo en los sectores bajos con las personas que requieren más ayuda.

" Yo he estado en los sectores más vulnerables, en grupos reducidos y yo creí que las colonias más vulnerables estaban mejor atendidas, pero me he encontrado con la sorpresa que hay adultos de 80 años que no tienen la pensión del gobierno federal, hay madres solteras que no tienen programas como Prospera", comentó.

Ante este panorama de pobreza y de desigualdad indicó que su objetivo es ser la voz de esas personas vulnerables buscando que los programas aterricen nuevamente y se logren proyectos beneficiosos para la zona sur.

Reconoció que la ciudadanía cataloga al PRI como un partido que roba, sin embargo, aclaró que son los que han estado al frente quienes han manchado sus estatutos.

Además, se dijo ser una mujer de valores; con honorabilidad y transparencia.

" Yo le puedo decir a la población que no tengo ninguna cola que me pisen, siempre he trabajado, la mejor época del hospital regional fue cuando yo la tuve, certificamos el hospital en calidad, no tengo nada que puedan sacar que me preocupe y si lo hacen sería solo guerra sucia y tendría con que demostrar que no debo nada", afirmó.

Finalmente indicó que la población es quien tomará la decisión al ver el mejor perfil profesional, el trabajo hecho y resultados.