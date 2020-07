SSA exhorta el uso del cubrebocas en Transporte Público de Veracruz

A partir de este lunes, en toda la entidad, los choferes del servicio de Transporte Público deberán exhortar a sus pasajeros a usar cubrebocas como medida preventiva ante contagios de Covid-19, confirmó la noche de este viernes el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.

"Se tomaron medidas estrictas para redudcir el número de contagios, por eso el día de hoy en todas las unidades de transporte público en todas sus modalidades, dieron el aviso de que el próximo lunes 13 será obligatorio el uso del cubrebocas para poder ingresar al transporte público", indicó Ramos Alor en la actualización de casos de Covid-19.

El secretario del Salud, Roberto Ramos Alor, informó que a partir del lunes 13 será obligatorio el uso de cubrebocas para utilizar el transporte público

A decir del titular de la SSA, esta medida fue necesaria ante quienes desacatan las acciones preventivas, para lo cual la Secretaría de Seguridad Pública ordenó a las Direcciones de Tránsito y Transporte Público difundir estas medidas.

En Coatzacoalcos la Delegación de Transporte Público hizo lo propio al reunirse con los concesionarios y permisionarios, ya que éstos deberán notificar a sus choferes.

"Va a ser un exhorto, pues hay gente que sí atiende medidas a la primera, pero hay gente que también es un poco terca.... Hasta ahorita es un exhorto más fuerte a los choferes para que sea como en el OXXO o un Bama que no te dejan pasar si no llevas tu cubrebocas, pues así debería ser, que (los usuarios) no se suban si no traen cubrebocas", informó vía telefónica el delegado de Transporte Público en Coatzacoalcos, Jorge García.

Hasta este viernes Coatzacoalcos acumuló mil 73 casos positivos de Covid-19, mientras que la cifra de decesos ascendió a 236 personas, además de haber 62 casos activos en un municipio que se encuentra en ´Semáforo Rojo´ y en el que parte de su población es omisa con medidas de autoprevención.

Por último, Roberto Ramos Alor aclaró que serán los agentes de vialidad quienes también supervisen que tanto choferes como usuarios acaten las disposiciones de SSA y SSP.