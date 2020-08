Solución de la basura debe ser regional: Cruz Malpica

Tras la reapertura del basurero de Villa Allende, el diputado local urbano por el Distrito XXIX, Amado de Jesús Cruz Malpica, es necesaria que la solución a la disposición final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), sea regional y esté acompañada de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

"El Ayuntamiento (de Coatzacoalcos) observó puntualmente las disposiciones de la autoridad federal y quienes se resisten ahora a acatar las disposiciones de la autoridad federal son quienes, probablemente con algún propósito que no está vinculado a las necesidades de la Limpia Pública, ahora se oponen a que se realice, esto es realmente lamentable", expresó este viernes en el Pleno del Congreso del Estado.

Cruz Malpica recalcó que a pesar del cierre temporal que tuvo a Coatzacoalcos 12 días sin recolección, previo a esto el municipio implementó desde año y medio atrás un programa de separación de RSU, así como el saneamiento en el basurero de Villa Allende.

"El ayuntamiento tiene programas en curso, programas acordados...esto desde luego no me impide reconocer que se requiere el acompañamiento del Gobierno del Estado por vía de la Secretaría de Medio Ambiente para encontrar una solución regional al problema, porque Coatzacoalcos, hasta donde yo sé al menos, no tiene territorialmente condiciones que reúnan los requisitos que exige la autoridad federal para tener un relleno sanitario", externó Amado Cruz.

El legislador dijo que además de Coatzacoalcos, municipios como Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchital y Agua Dulce, requieren un relleno sanitario, por lo que solicitó que el acompañamiento en un proyecto integre a todos los ayuntamientos.