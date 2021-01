Solicitan inspección de medidas sanitarias en comercios de la Francisco Villa

En Sesión de Cabildos del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, la regiduría con la comisión de salud solicitó que la Dirección de Comercio supervise que los comercios que se encuentran en la colonia Francisco Villa, implementen protocolos para disminuir el riesgo de contagios por Covid-19, después que la Secretaría de Salud de Estado emitió la Alerta Preventiva por SARS-CoV2.

Al respecto, la regidora, Blanca Hilda Cuevas Rosado indicó que al igual que en la zona Centro, en donde los comercios han implementado sus protocolos para reducir riesgos de contagio entre sus empleados y clientes, es importante que también se efectúen en los comercios ubicados sobre la avenida Juan Osorio López, en donde los fines de semana hay una importante presencia de ciudadanía.

"Sábado y domingo hay personas que llegan a vender sus productos y no se cuidan ellos, no utilizan gel antibacterial, no guardan la sana distancia, en comparación con el Centro en donde los comercios cuentan con un protocolo, de lo contrario los cliente no entran", refirió.

Es por ello que sugirió que participe la Dirección de Comercio y la Policía Municipal, a fin de concientizar a los comerciantes de ropa, frutas y verduras, comida, abarrotes, entre otros giros.

En relación a los Filtros Sanitarios e Informativos que se encuentran en los accesos a Coatzacoalcos, dijo que se mantendrán para exhortar a la población a utilizar el cubrebocas y para tomarles la temperatura.

Estos filtros están ubicados en los accesos sobre la carretera Transístmica, a unos cuantos metros del Puente Calzadas, en Lomas de Barrillas y en el paso de lanchas.