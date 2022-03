Situación financiera limita funciones de Cruz Roja en Nanchital

Desde hace varios años la Cruz Roja de Nanchital ha enfrentado una dura crisis al no contar con recursos, ya que las aportaciones de la población han disminuido lo cual ha puesto en aprietos su funcionamiento , sin embargo, surgen reclamos de ciudadanos quienes requieren de esta y no son atendidos.

Esta situación generó molestia y de manera irónica señaló "sigan apoyando a la Cruz Roja con su próxima colecta, sin embargo, es sabido que el funcionamiento de la benemérita ha cambiado al estar en números rojos, al no contar con los suficientes recursos para costear los múltiples gastos en combustible, gratificación al personal, mantenimiento de las ambulancias entre muchas otras.

"Hago un atento llamado a quien corresponda para reportar a la cruz roja la cual por años se la pasa pidiendo colectas tras colectas y no puede ser posible que el día de hoy miércoles 2 de marzo alrededor de la 1 de la mañana una persona que Iba delicada de salud haya ido a solicitar el servicio médico de esta misma y la cual se encontraba cerrada , sin dar servicio que poca manera y que poca ética de parte de esta misma que no puede prestar sus servicios médicos a la población de Nanchital por qué lo que le pasó a esta persona le puede pasar a cualquiera ya de plano no quedará de otra más que esperar a que la persona se recupere en casa o bien se muera , sigan apoyando a la cruz roja con su próxima colecta", señaló el quejoso.

Ante la difícil situación económica en la que se encuentra la Cruz Roja para muchos la mejor opción es que sea cerrada, y es que afirman que la poca contribución de la ciudadanía se debe precisamente al mal trato y altos cobros que desde hace muchos años han hecho a través de la ambulancia, consultas y medicamentos.