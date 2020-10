Sindicato independiente toma instalaciones del Itesco

Trabajadores pertenecientes al Sindicato Independiente de Trabajadores del ITESCO (SITITESCO), tomaron este martes las instalaciones del plantel solicitando a las autoridades educativas la salida del director Bulmaro Hernández Salazar, a quien acusan de nepotismo, malos tratos al personal , despidos injustificados, donde vinculan también a la directora académica Irasema Guzmán Martínez y la subdirectora Diana Acosta.

El grupo de maestros paristas desde muy temprano no permitieron el ingreso del personal docente y administrativo, contando con el respaldo del Sindicato de la CATEM; Gregorio Gómez Valles dirigente del SITITESCO, mencionó que desde la llegada de Hernández Salazar, ha predominado su conducta hostil y agresiva con los catedráticos.

Señaló que mientras por un lado, el maestro Bulmaro se ha dado a la tarea de hacer recortes de personal por falta de presupuesto y austeridad, por el otro contrata personal de nuevo ingreso y gente recomendada que trae de Xalapa.

Así trajo a las hermanas Wendy y Adriana Sánchez Viveros, quienes a su vez trajeron a un sobrino de nombre Rubén Dario Viveros quien es su asistente, y entre esta familia son los que manejan al director Bulmaro Salazar.

"Con el cuento de la falsa austeridad, están despidiendo personal que tiene muchos años de a antigüedad y están ingresando personal de otros lugares que viene a desplazar a la gente del SITITESCO y eso no lo vamos a permitir, por eso los compañeros dijeron que íbamos a tomar el plantel y aquí estamos a la espera de que se de su cambio", recalcó, Gregorio Gomez líder sindical del SITITESCO.

"A mi me fueron a notificar a mi casa de que estaba despedida, tomaron fotos y video de mi domicilio, espantaron a mis hijos y eso no se vale. Me hubieran notificado legalmente en el área de Recursos Humanos y no en mi hogar", dijo una maestra.