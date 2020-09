Sin sanitario y sin comida, trabajan plataformeros de Pro Agroindustria

Ni usar el baño pueden los trabajadores de las plataformas Semi-1 y Semi-2 atracadas en el muelle de Pro Agroindustria, pues tienen cuatro días sin energía eléctrica, debido a que la empresa Mantenimiento Marítimo de México (MMM) no paga el diésel marino ni a proveedores, por lo que a partir de este jueves se quedaron sin comer.

"Los tripulantes de la embarcación Semi-1 atracados en el muelle Pro Agroindustria de Coatzacoalcos hacemos un llamado a las autoridades, pues cumplimos 48 horas sin combustible (hasta el miércoles), lo cual no nos permite generar energía, peligrando nuestra seguridad al no tener los servicios básicos sanitarios, así mismo, el gerente de Recursos Humanos nos informó que sólo dejarían a tres tripulantes en la embarcación", se menciona en el video con voz distorsionada.

Los trabajadores indicaron que se pretende bajar a nueve personas de cada plataforma, por instrucciones de Amador Valdez de Grupo R y Antonio Campos Dorantes, representante de KBR, empresas que están en consorcio con MMM.

"Pretenden desembarcarnos y darnos de baja sin liquidación como tienen a 37 compañeros, despedidos en el pasado mayo, estos directivos sin corazón aprovechando la pandemia no han cumplido los derechos laborales ni humanos, aun cuando en el pasado junio Pemex les pagó cientos de millones de pesos, lo único que pedimos es que nos traten con dignidad", relataron.

Los trabajadores tienen de 4 a 21 años laborando para MMM, empresa que desde febrero del año pasado atracó las dos plataformas semisumergibles en el muelle de Pro Agro, debido a que se cancelaron contratos con Pemex, pero fue a partir de este lunes que se dejó de suministrar diésel marino.

"Me comentó ayer el oficial que como no han pagado, a partir de hoy (jueves) no les van a llevar comida... Ya no pueden ir al baño porque los baños son por medio de vacíos y bombas, las bombas están en plantas que necesitan electricidad para generar vacío... eran 12, pero creo que van a bajar a nueve estos días, ya sin esperanza de que les pague... les dijo el de Recursos Humanos que se van a declarar en quiebra para no liquidar a nadie", puntualizó vía telefónica un extrabajador.