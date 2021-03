Sin incidencias, arranca Plan de Vacunación contra Coronavirus en Coatzacoalcos

Sin incidencias, más que las largas filas por formarse un día antes, es como transcurrió la primera de dos aplicaciones de la vacuna contra el Covid-19 a los adultos mayores de Coatzacoalcos; este lunes fue el primero de tres días de la jornada nacional en la ciudad, donde se prevé inmunizar a más de 41 mil personas.

En módulos como el de la unidad deportiva Margarita Maza de Juárez la fila se extendió cuatro cuadras, desde Salvador Díaz Mirón hasta Bellavista, donde la cola asemejaba a una serpiente ante la cantidad de porteños que pernoctaron desde el domingo y los que llegaban a formarse.

"Fue normal, no sentí nada, tardé como media hora... que se vacunen porque muchos no quieren venir", respondió Zoraida Gordillo, de 69 años, cuyos familiares se formaron desde las 23:00 horas del domingo para que ella llegara a antes de las 08:00 horas del lunes a la Maza de Juárez, en la colonia María de la Piedad.

En lugares como la Expo Feria Coatzacoalcos la constante fue tanto la fila de automóviles que abarcaba gran parte de ambos carriles de la avenida Universidad Veracruzana como la de los ciudadanos cuya fila se extendió detrás del estacionamiento del Centro de Convenciones en espera de llegar al módulo de vacunación, pues al igual que en éste la jornada comenzó a las 08:00 horas.

"Desde las ocho de la noche (del domingo) llegué, naturalmente el piquetito (me dolió) está pasando rápido... me siento bien, como ayer... nos cuidamos y usamos tapabocas", señaló Leandro Hernández Villanueva, de 76 años, quien acudió con su esposa a la Expo Feria para vacunarse.

La vacunación continuará este martes de 08:00 a 18:00 horas en los módulos de La Alameda, Margarita Maza de Juárez, Itesco, Expo Feria y Escuela Secundaria General 3, en la cabecera municipal; también en el domo de Villa Allende y en el Gimnasio Municipal de Mundo Nuevo; corresponderá a personas cuyos apellidos paternos inicien con la letra J hasta la Q.

"No me puedo quejar, está muy bien organizado... tienes que tener paciencia y dejarte llevar por todos los empleados... hay que pasar la revisión de los documentos... de ahí te hacen un formato del comprobante de vacunación, de ahí te pasan a la sala a esperar a que te vacunen, después de la vacuna te pasan a la sala para ver que no tengas una reacción y aquí estoy", recalcó Jesús González Aguirre, 63 años, quien llegó al módulo de la Margarita Maza de Juárez a las 04:00 horas del lunes.

LLEGAN DESPUÉS A LARGA FILA

Freya fue la última en llegar hasta antes de las 10:00 horas al módulo de la Maza de Juárez, quien solicitó más organización en el proceso de fila, debido a que quienes llegaron desde el domingo provocaron que la fila llegara hasta la esquina de Bellavista y Galeana, es decir, a más de cuatro cuadras.

"Tuve que dejar a mi nieto para que me lo cuidaran y pudiera venir aquí", dijo la mujer de 62 años quien vive en la colonia Puerto México.

Otros como en el caso de Irisi Alejandra, acompañaron a sus abuelos, por lo que se mostró contenta de que llevar a sus parientes a la vacunación.

"Creo que hasta cierto punto se mantuvo el orden, obviamente como es la primera vez estuvo esa desesperación y la inquietud de los familiares porque es algo nuevo para nosotros, pero estuvo bien, veo que los abuelitos van saliendo tranquilos y contentos", detalló la joven.